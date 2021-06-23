











29-летний Жан-Антуан Одассо (Jean-Antoine Odasso) служит в пожарной части в районе Кондамин с 2019 года. Monaco Tribune знакомит читателей с одним из 150 представителей пожарной бригады Монако.

Интересно, продолжали ли учители и преподаватели просить маленького Жана-Антуана заполнять всем известную анкету с вопросом о его будущей профессии? Передавали ли они друг другу информацию? Может и нет. Во всяком случае известно одно — у мальчика не было никаких сомнений кем он хочет стать в будущем. Менялся лишь цвет чернил, но ответ был всегда тем же: «Пожарным»!

«Я всегда хотел быть пожарным», — улыбается Жан-Антуан. Его глаза до сих горят, когда он с восторгом пересказывает свои детские воспоминания: он часто проводил время, играя с миниатюрными лестницами и маленькими красными пожарными машинами. «Я всегда был в этом мире. Я бы не смог заниматься другим делом. Либо так, либо никак».

В 2014 году меня, как и многих пожарных в Приморских Альпах, вызвали на Гран-при Монако.

Церемония вручения касок молодым новобранцам пожарной бригады Монако / © Пожарная бригада Монако

Потомственные пожарные

Отметим, что отец Жана-Антуана тоже был пожарным — карьерный путь, казалось, был предначертан. Так в возрасте 17 лет молодой Жан-Антуан начал свою карьеру. Его первым местом работы стала казарма в городке Андон к северу от Грасса — недалеко от его родной деревни Эскраньоль, известной своими восхитительными пешими прогулками и бесчисленными ручьями.

Можно сказать, что это далеко от Княжества, но все же не совсем. «В 2014 году меня, как и многих пожарных из департамента Приморские Альпы, вызвали на Гран-при Монако», — вспоминает он. «Мне очень понравился этот опыт». Таким образом зародилась первая связь с Монако.

Работа пожарного везде одинакова, но я хотел служить Княжеству, в армейской обстановке.

Но прежде чем попасть в престижное подразделение пожарной бригады Монако, уроженец Грасса прошел много разных этапов. Первый — в Марселе. «Я вступил в морскую пожарную бригаду», а затем четыре года отслужил в армии.

Военный по призванию

После службы в армии, Жан-Антуан хотел вернуться на свой родной Лазурный берег, но не терять связь с казарменной дисциплиной. «Я хотел приехать сюда, в Монако. Работа пожарного везде одинаковая, но я хотел служить Княжеству, в привычной армейской обстановке».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стелла Альмондо, восходящая звезда фортепиано из Монако

Для этого, 29-летний парень отправляет свое заявление, которое было быстро принято, а затем блестяще сдает письменный и устный экзамены. Тесты на стрессоустойчивость, на физическую подготовку? Жан-Антуан легко выполняет и эти требования, подтверждая свою готовность к новой службе. В декабре 2019 года он официально становится членом пожарной бригады Монако.

Мне нравится уезжать в горный районы, чтобы немного подзарядиться, подышать свежим воздухом.

«Я прекрасно интегрировался. Но отмечу, что и команда очень приятная». На вопрос: «Хотел бы ты остаться в Княжестве надолго?», — Жан-Антуан отвечает без малейших колебаний: «Разумеется! Я хотел бы провести здесь всю свою карьеру. Я приехал сюда позже, чем остальные — в 27 лет, поэтому я не могу представить себя в другом месте».

Работающие в двух пожарных частях (в районах Кондамин и Фонвьей) и размещенные в казармах, 147 пожарных Монако работают в режиме 150 круглосуточных дежурств в год.

Его цель? Стать сержантом

Живя сегодня всего в полутора часах езды от своего родного Эскраньоля, этот большой любитель природы, гор и лыж, никогда не упускает возможности туда вернуться, чтобы набраться сил. «Мне нравится уезжать в горный районы, чтобы немного подзарядиться, подышать свежим воздухом», — говорит он. Чтобы с новыми силами служить Княжеству.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алексия Барье, яхтвумен и борец за чистоту океанов

Жан-Антуан или «ЖА», как его называют товарищи, дежурит 15 раз в месяц, каждый раз по 24 часа. Способный управлять различной техникой в распоряжении казармы Кондамин, человек, мечтающий в будущем стать сержантом, очень эмоционален, когда рассказывает о своей тяжелой работе.

Когда люди обращаются к нам, это происходит потому, что они не могут помочь себе сами. Мы разделяем с ними эту беду.

«Мы не остаемся безразличными к нашим выездам. Мы знаем — когда люди обращаются к нам, это происходит потому, что они не могут помочь себе сами. Мы разделяем с ними эту беду. Но мы готовы к таким ситуациям». Жан-Антуан Одассо с самого раннего детства предан этой самоотверженной профессии и к выполнению своей миссии — спасению окружающих.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец на веломобиле, которого все знают в Монако