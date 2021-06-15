











На прошлой неделе в мэрии Монако состоялась конференция, посвященная защите морей и океанов. Ее провела французская яхтвумен, Алексия Барье (Alexia Barrier), участница знаменитой регаты Vendée Globe и основательница ассоциации 4myplanet. С головой погрузившись в подготовку к своему следующему одиночному кругосветному путешествию, она ведет активную борьбу во благо защиты экологии морей и океанов.

«В море мы можем почувствовать себя свободными, плыть в контакте с дикой природой, танцевать со стихией», — говорит Алексия Барье. Она благодарна судьбе за эту «исключительную возможность, находясь в море, не следовать никаким правилам, кроме правил мореплавания».

Алексия открыла для себя парусный спорт в возрасте 3 лет. «Мы с родителями только переехали из Парижа в Ниццу. Мой отец тогда делил небольшую парусную лодку с коллегой по работе». В то время они часто выбирались на морские прогулки и Алексия все больше и больше знакомилась с морской средой: от бирюзовых вод Средиземного моря до скалистого побережья Бретани.

Моя дочь всегда была готова встать первой у руля Мишель Барье, отец мореплавательницы

Будучи подростком, Алексия Барье сопровождала своего отца на регатах, организованных авиакомпанией, в которой он работал. «Моя дочь всегда была готова встать первой у руля», — вспоминает Мишель Баррье. «Когда у нас не получалось плыть быстрее, это могло ее разозлить!, — улыбается отец яхтвумен.

Танцевать со стихией

«Постепенно я почувствовала, что у меня появляется интерес к соревнованиям и желание побеждать», — признается Алексия. «Она всегда была целеустремленной», — вспоминает ее отец. «Когда у Алексии появляется идея, она идет до конца и не отпускает ее. «

После изучения спортивного менеджмента в UFR-STAPS в Ницце, Алексия отправилась в свою первую одиночную регату. В возрасте 25 лет, она пересекла Атлантику, отправившись из порта Ла-Рошель до бразильского побережья Сальвадор-де-Байя. «С тех пор я никогда не прекращала участвовать в гонках, будь то одиночная регата, парная или командная», — рассказывает яхтвумен. За свою спортивную карьеру она пятнадцать раз пересекла Атлантику, а в 2020 году, впервые приняла участие в кругосветной регате Vendée Globe.

© Alexia Barrier

Сто одиннадцать дней, не встретив ни одного человека и увидев побережье только один раз — у мыса Горн, на самом юге архипелага Огненная Земля и южноамериканского континента. Регата требует большой концентрации, так как существует целый ряд факторов влияющих на результат: «Погода, маневры, оборудование, которое может сломаться», — объясняет Алексия Барье. Один на один с техническими проблемами и даже с проблемами со здоровьем.

«На Рождество мой компьютер согнулся пополам и чуть не сломался посреди Индийского океана», — вспоминает мореплавательница. «Я также сломала спину за десять дней до финиша, когда упала на пластиковую деталь своей яхты. Ей пришлось продолжить регату на обезболивающих. «В такие моменты нужно оставаться оптимистом!»

«Эти соревнования научили меня развиваться вместе со стихией, лучше узнавать свое тело и его пределы». 28 февраля этого года, Алексия закончила регату Vendée Globe на 24-м месте. «У меня была самая старая яхта среди всех участников. Это было большое приключение, но я знала, что не смогу победить».

>> СМОТРЕТЬ: ВИДЕО. Борис Херрман и Пьер Казираги: кругосветная регата и охрана окружающей среды

Мусорные пятна в океане

Яхтвумен уже готовится к следующей кругосветной одиночной регате — Vendée Globe 2024: «Я ищу спонсоров, чтобы инвестировать в высокопроизводительную яхту, которая, возможно, позволит мне войти в десятку лучших».

В 2009 году Алексия Барье основала ассоциацию 4myplanet, занимающуюся защитой океанов. «Пересекая Атлантику меня поражает количество отходов, которое увеличиваются с каждым моим плаванием».

© Alexia Barrier

Пообщавшись с учеными, Алексия Барье быстро поняла, что может помочь в решении этой проблемы. На ее яхте были установлены приборы для сбора данных о поверхности океана, что никак не отразилось на результатах ее участия.

Пластик абсолютно везде: мы съедаем эквивалент одной кредитной карты в неделю. Алексия Барье, яхтвумен, выступающая за защиту океанов

«Эти измерительные приборы, которые я финансирую через свою ассоциацию, стоят от 20 000 до 150 000 евро», — объясняет она. Они позволяют измерить температуру воды, уровень содержания соли и кислот в океанах, а также определить количество микропластика. «Затем эти данные попадают в бесплатный мировой банк данных, который могут изучить исследователи и студенты».

Прославляя океаны

«Пластик абсолютно везде: мы съедаем эквивалент кредитной карты в неделю», — предупреждает Алексия Барье. Она проводит активную работу среди молодежи, во благо повышения осведомленности об угрозах, которые нависают над океаном. «На своей яхте Vendée Globe я организую экологические путешествия: мы доставляем пассажиров на Корсику, чтобы они не пользовались самолетами или паромами. Мы также перевозим мед или вино от производителей, которые заботятся об окружающей среде».

В рамках деятельности своей ассоциации, яхтвумен рассчитывает в скором времени организовать фестиваль, пропагандирующий защиту океанов, «и, конечно, безотходное производство! «

>> ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Загрязнение морей пластиком: вся надежда на новое поколение?