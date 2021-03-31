











По случаю завершения Недели Океана в Монако (Monaco Ocean Week), Борис Херрман (Boris Herrmann) и Пьер Казираги (Pierre Casiraghi), сооснователи знаменитой Team Malizia, провели конференцию в Яхт-клубе Монако.

Они рассказали о своей первой Vendée Globe, единственной в мире кругосветной регате яхт-одиночек, которая проводится без остановок и без посторонней помощи. Они также рассказали о своей приверженности к защите окружающей среде и исследованиях, которые проводились на борту лодки на протяжении всей гонки Vendée Globe.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкий шкипер с яхтой из Монако на парусной регате Vendée Globe: «Для меня — это мечта, ставшая явью»