











Престижная парусная регата Vendée Globe, которую называют «Эверестом парусного спорта» стартует уже в это воскресение, 8 ноября. По случаю первого для Монако участия в ней, мы поговорили, в дистанционном режиме (карантин обязывает), с немецким шкипером яхты Seaexplorer—Yacht Club de Monaco, Борисом Херманом (Boris Herrmann). На борту его яхты — настоящая научная лаборатория по исследованию океанов, а сам он — активный защитник окружающей среды. Находясь сейчас в Гамбурге, Борис рассказал нам о своих спортивных, природоохранных и образовательных начинаниях.

До старта Vendée Globe осталось всего несколько дней. Какой у Вас настрой?

Яхта прибыла в Ле-Сабль-д’Олон (Sables-d’Olonne) ещё неделю назад, отлично подготовленной. Я стараюсь не рисковать в сложившейся сложной санитарной ситуации. Все шкиперы пройдут тест на коронавирус 6 ноября и в случае позитивного результата, будут отстранены от регаты.

Какое значение Vendée Globe имеет для вас и для Княжества?

Для меня — это мечта, ставшая явью. Vendée Globe — это одно из самых престижных соревнований в мире парусного спорта. Участие в ней — одна из самых амбициозных целей, которую мы могли поставить с Team Malizia, основанной силами Пьера Касираги (Pierre Casiraghi, вице-президент Яхт-клуба Монако) в 2016 году. Впервые в истории этой престижной регаты, яхта поплывет под флагом Монако и для меня большая честь представлять Княжество.

Было бы хорошо войти в первую десятку

Четыре года вы готовились к регате. Каковы Ваши цели?

За все девять прошедших регат Vendée Globe, только 67 из 116 шкиперов удавалось достичь финиша. Мне хватит провизии на 80 дней, и без больших усилий, я смогу её растянуть до 100 дней. В то же время, если всё пройдет гладко, мне хотелось бы закончить гонку менее чем за 70 дней, но всё зависит от зоны льдов в Антарктике. В первую очередь я хотел бы дойти до финиша, но было бы хорошо войти в первую десятку.

Чем отличается подход Team Malizia от подходов других команд?

Помимо спорта, Team Malizia — это еще и некая «философия моря». Для меня успех в этом виде спорта не разделим с реализацией конкретных целей во благо защиты океанов. Защита окружающей среды стоит во главе угла этого проекта, который вместе с тем имеет и образовательные цели.

Не могли бы Вы рассказать нам немного больше о Вашей миссии в пользу защиты океанов?

Я очень люблю море и для меня большое значение имеет защита его флоры и фауны. Кроме этого, я являюсь членом Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, поэтому моя яхта должна была соответствовать моим убеждениям и моей ответственной миссии. Яхта получилась очень быстрой и надежной, но главное, она оборудована солнечными батареями и гидроэлектрическими генераторами, что позволяет нам не использовать ископаемое топливо. Мы с Пьером (Касираги) хотим лучше понять природу климатических изменений, влияющих на океан. На борту моей яхты имеется автоматизированная лаборатория, которая в круглосуточном режиме будет собирать различные океанографические данные: температуру воды, содержание соли, уровень pH и CO². Эти данные будут отправляться в учёным, работающих в рамках научных программ Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге, института GEOMAR в Киле и Ifremer в Бресте.

Этот проект имеет очень важное значение

Почему эти данные настолько важны для ученых?

Этот проект имеет очень важное значение, поскольку он позволит нам изучить воздействие изменения климата и повышения температуры океанов. Эти данные являются чрезвычайно точными и были приняты крупными научными учреждениями. В настоящее время таких данных из Южного океана практически нет, и мы надеемся стать первыми в мире, кто сможет их представить в таком полном виде. Мы знаем, что океан является огромным резервуаром CO² и что он играет важную роль в смягчении последствий изменения климата. Без этой информации мы не сможем реально оценить это воздействие или понять, когда этот резервуар станет переполненным.

Получается, что эта регата Vendée Globe будет иметь и образовательную цель?

Действительно, идея состоит в том, чтобы разделить это приключение со школьниками и общественностью. Vendée Globe длится так долго, что у нас будет время чтобы пообщаться с детьми. Я регулярно нахожусь в контакте с определенным количеством школ, которые с большим вниманием следят за регатой. Школы часто используют образовательный набор, который мы для них подготовили. Эта программа, доступная на восьми языках, позволяет детям со всего мира участвовать в решении проблем, связанных с изменением климата и повышении температуры океанов. Она была создана при поддержке Фонда Князя Альбера II и компании Kuehne + Nagel.

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