











25 сентября прошлого года в Яхт-клубе Монако начался первый чемпионат электрических лодок. Следующее мероприятие организовано под эгидой Union Internationale Motonautique.

Идея чемпионата по гонкам на полностью электрических лодках принадлежит Алехандро Агагу (Alejandro Agag), создателю чемпионата «Formule E» и бывшему директору McLaren Motorsport Роди Бассо (Rodi Basso).

Привлечь внимание к электрическим лодкам

Используемые в гонках лодки называются «RaceBird». Эти одноместные лодки, разработанные британским стартапом, могут развивать скорость до 111 км/ч. Соревнования будут проводиться на коротких дистанциях как в крупных городах, так и в уединенных местах, которым угрожает глобальное потепление.

«Моя цель для серии E1 — ускорить внедрение электрических лодок, показать, насколько они могут быть привлекательными, продвигать электрические решения, обеспечивающие чистоту воды для морских путешествий по всему миру», — поясняет Алехандро Агаг.

Организаторы хотят, чтобы в чемпионате участвовали 12 команд. У каждой из них будет по две лодки — одна базируется в Европе, вторая — на плавучем «паркинге» для участия в гонках за пределами Европы.

E1 World Electric Powerboat пройдет в то же время и в тех же городах, что и чемпионат по электрическим внедорожникам Extreme E, который должен начаться в январе 2021 года.