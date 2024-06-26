Всем сердцем – с «Монако»: Жоэль Леруа, верный болельщик выезжал за клубом более 500 раз

Monaco Tribune дает слово верным болельщикам ФК «Монако» в рубрике «Всем сердцем – с «Монако»». Сегодня мы встретились с заядлым болельщиком клуба – Жоэлем Леруа. Проведя в гостевом секторе более 500 матчей, уроженец северной Франции может по праву считаться одним из главных болельщиков ФК «Монако».

Жоэль Леруа, 69 лет, уроженец города Мер-ле-Бен в департаменте О-де-Франс, заядлый болельщик ФК «Монако» с самого раннего детства. Его любовь к клубу зародилась в 1963 году, когда он впервые увидел ФК «Монако» по телевизору, только что купленному его родителями. С тех пор Жоэль неустанно следит за своей любимой командой и документирует ее достижения. Он рассказал нам свою историю.

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Когда вы влюбились в ФК «Монако»?

Я начал играть в футбол в 8 лет, в основном, со школьными друзьями. Тогда у меня еще не было любимого клуба, а большинство моих друзей болели за «Руан» или «Амьен». Первый футбольный матч по черно-белому телевидению я посмотрел в 60-е годы. Это был матч «Ланс» – «Монако». Это также был первый раз, когда я смотрел матч с хорошо видимой диагональю всего поля.

После этого матча я был так доволен, что решил выбрать себе любимый клуб, и выбрал «Монако». Я толком не знал, ни где находится Монако, ни что вообще это такое, но на следующий день я всем заявил, что «Монако» стал моим любимым клубом.

Тогда мои родители работали путейцами, и отец часто приносил с работы спортивные газеты, которые собирал в вагонах. Тогда же я начал собирать вырезки из газет о «Монако» и вклеивать их в тетрадку, которую храню до сих пор.

За последние шестьдесят лет у меня накопилось пятнадцать тетрадок. После каждого матча я вклеиваю в тетради новые фотографии и информацию об игроках и стадионах. У меня – свой маленький музей. В нем – более 5 000 фотографий всех тренеров, президентов и игроков ФК «Монако».

Куда вы в первый раз поехали за ФК «Монако»?

Когда мне было 14 лет, коллеги моих родителей захотели отвести меня на матч «Монако». Первый раз я увидел «Монако» вживую в Валансьен, в феврале 1969 года. Поскольку для меня билеты на поезд были бесплатными, я мог ездить на матчи даже один несмотря на то, что я был так молод. Я был счастлив, я смотрел матчи, и для меня это было главным.

Со временем я стал ездить на матчи все дальше и дальше от дома. Я поджидал игроков на выходе из раздевалки. В то время я был единственным болельщиком «Монако» на севере Франции. Других болельщиков в такой дали не было. В 1990-2000 годы то тут, то там стали появляться болельщики ФК «Монако», потом клубы болельщиков клуба разрослись по всей Франции. Я часто шучу, что это были мои дети (смеется).

Вы помните о своем первом матче на стадионе «Луи-II»?

Как будто это было вчера! Свой первый матч на стадионе «Луи-II» я посмотрел в 1976 году. Я был на каникулах на Лазурном берегу и каждое утро меня водили на старый стадион «Луи-II», чтобы посмотреть на тренировки клуба. Игроки ездили на стадион на старом автобусе, и иногда, когда у них были свободные места, они брали меня с собой. Я вспоминаю, как Делио Оннис подарил мне свою футболку после тренировки, и я до сих пор, естественно, храню ее в своем архиве.

Когда я приезжаю в Монако, я всегда чувствую себя дома. Там хранится частичка моего сердца, красно-белая частичка. Я уже 50 лет живу в семье, и когда я вижу детей, мне хочется привести их к выходу из раздевалки, где я стоял в свое время.

Правда, что с отрочества вы выезжали на матчи клуба более 500 раз?

Это действительно так. В мае этого года я приехал в Монако на последний тур чемпионата и вдруг понял, что это мой 505-й матч. Моя супруга, которая, к сожалению, умерла в конце года, нашла дома большую коробку со всеми моими билетами на матчи за все 60 лет.

Во время этого последнего матча против «Нанта» мне посчастливилось нести большой монакский флаг. Так что я весь матч был на поле и праздновал победу вместе с игроками. После этого матча Такуми Минамино даже подарил мне свои бутсы с автографом. Они у меня хранятся под стеклянным колпаком вместе с фотографией.

Благодаря моим связям в клубе, я был приглашен на матч Кубка против «Руана», и когда я приехал в отель, клуб подарил мне футболку с моим именем и цифрой 500 на спине. Мне ее лично вручили Юсуф Фофана и тренер Ади Хюттер. Я был очень взволнован. Я вспоминал про все тысячи километров, которые я следовал за клубом с детства, и был очень счастлив.

Всем сердцем – с «Монако»: Маттиа Росси

Что вы думаете о сезоне 2023-2024?

Я думаю, что этот сезон был хорошим. Мы взошли на подиум и вернулись в Лигу чемпионов. К сожалению, мы потеряли слишком много очков дома в матчах с маленькими командами, а так бы мы смогли пощекотать нервы «ПСЖ». Мы были в лидерах в начале чемпионата, потом был этот спад, но мы закончили сезон во весь опор.

Я уже потираю руки, мечтая о будущих поездках на матчи Лиги чемпионов, они напомнят мне великие европейские эпопеи, такие как финал в Португалии в 1992 году.

Одно слово об уходе Виссама Бен-Йеддера?

Мне очень горестно от того, что он уходит. Я буду об этом очень жалеть. Я однажды беседовал с ним, и он рассказал мне, что когда он начинал свою футбольную карьеру, первый плакат в его комнате был «ФК «Монако». Как и я, он всем сердцем любит красно-белых с самого детства.

Жалко, что он уходит, он мог бы нам сильно помочь в Лиге Чемпионов. Он – один из лучших форвардов, которых я только знал в ФК «Монако», наряду с Шабани Нонда и Давидом Трезеге.

Расскажите нам какие-нибудь интересные истории!

Таких историй у меня много. На одном матче я стоял под проливным дождем, и руководство клуба видело, что я промок до нитки. Спустя неделю в моем почтовом ящике оказалась непромокаемая спортивная куртка клуба.

У меня также остались яркие воспоминания о Дидье Дешан во время финала Кубка Европы в Германии. Я ждал игроков на выходе из их отеля, и господин Дешан мне сказал: «Ты все время смотришь наши матчи. Это закончится тем, что мы будем тебя возить на стадион на нашем автобусе!» Я был очень тронут.

Я также вспоминаю Арсена Венгера, который угощал меня кофе, пока ждал игроков. Все руководители клуба ко мне всегда хорошо относились.

Чего вам сегодня не хватает, чтобы считаться болельщиком высшей пробы?

Чтобы завершить мою карьеру болельщика, мне бы хотелось сфотографироваться с Князем Альбером II. В тот день колесо моей карьеры остановится в знак ее окончания. Один из руководителей клуба сказал мне, что меня, может быть, пригласят на празднование столетия клуба в этом году. Это будет великолепно. Увидеть еще раз всех ветеранов, это – грандиозно!

Никогда не забуду, когда в 2011 году меня пригласили на встречу с новым президентом Дмитрием Рыболовлевым. Когда я получил пригласительную открытку, я чуть в обморок не упал. Меня, маленького северного болельщика, пригласили? Это было невероятно. Я был на седьмом небе.

Всем сердцем – с «Монако»: Жессика Чобаньян