Всем сердцем – с «Монако»: Жессика Чобаньян

Monaco Tribune предоставляет слово преданным болельщикам ФК «Монако» в своей рубрике Всем сердцем – с «Монако».

Наша четвертая встреча – с Жессикой Чобаньян (Jessica Tchobanian) (33 года), верной болельщицей клуба с самого детства. Недавно она снялась в рекламе повторного выпуска майки клуба сезона 1999-2000.

Когда вы влюбились в ФК «Монако»?

Я росла с родителями в непосредственной близости от стадиона «Луи II», в квартале Фонвьей. Мои родители оба обожают футбол. По вечерам и в выходные в доме царил футбол. Мой брат играл в футбол, а отец тренировал ФК «Кап д’Ай». Мне некуда было деваться (улыбается). Футбол – мое естественное увлечение. Раньше мы ходили на стадион всей семьей, с бабушками и дедушками.

Ваше увлечение так и не прошло с возрастом?

Совершенно нет! Раньше, в лицее, когда ты показывал свой дневник, ты получал бесплатный билет на стадион. Я все время туда ходила. Во время последующей учебы – чуть меньше. Но я всегда внимательно следила за клубом. Сегодня я стараюсь не пропускать ни одного матча на «Луи II».

Всем сердцем – с «Монако»: Кристоф Скарло

Говорят, вы также страстно болеете за Roca Team…

Я много лет выступала за БК «Монако». В те годы клуб играл во второй лиге (Nationale 2). Мне посчастливилось наблюдать за развитием клуба. От второй лиги до Евролиги – с ума сойти! Надеюсь, что в ближайшие годы клуб доберется до высшего титула. Во всяком случае, я не пропускаю ни одного матча!

Каковы ваши лучшие воспоминания как зрительницы?

Не буду называть 2004 год – это было бы слишком просто. К тому же, я была еще слишком юной, чтобы ездить за клубом. Мое самое яркое воспоминание – 2017 год. В отличие от 2004-го, в конце сезона был чемпионский титул. В тот год они словно летали. Ничто не могло их остановить.

Какой игрок произвел на вас наибольшее впечатление?

Людовик Жюли! С самого начала. Моя первая футболка была с его именем. Я смотрела на игру его глазами, моя комната была завешена его фотографиями с автографами.

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А в нынешнем составе?

Как и на многих, Виссам Бен-Йеддер. Он блистает как своим талантом, так и своим персональным стилем. Он безупречен. Даже когда он не играет, его никто не осуждает. Я никогда не слышала про него ни одного плохого слова. В этом сезоне достаточно посмотреть его статистику. Виссам Бен-Йеддер – неотъемлемая часть команды. Я также высоко ценю игру Гильермо Марипана. Кажется, он на каждый матч выходит как на бой! Обожаю его стиль.

Что вы думаете о нынешнем сезоне?

Вылеты из Кубка Европы и, особенно, из Кубка Франции сильно разочаровали. Особенно, когда видишь, насколько открыта турнирная таблица Кубка Франции… Если учитывать количество набранных в чемпионате очков, то сезон выходит неплохой. Но в целом, в последний год нам не хватает эмоций. У нас меньше мурашек.

Всем сердцем – с «Монако»:Реймон и Марсель Виано

Как вы представляете себе удачный сезон?

Теперь остался только чемпионат, поэтому – второе место или ничего! Жалко, ведь в Кубке Европы нас ждали очень интересные матчи. Матч с «Байер 04» в Леверкузене был лучшим моментом сезона. Мы так давно не видели подобной игры. Мы с затаенным дыханием следили за матчем с самого начала и до финального свистка. Нам так давно этого не хватало!

Какая у вас заветная мечта как у болельщицы «Монако»?

Как и у всех футбольных фанатов – однажды победить в Лиге чемпионов. Мы уже дважды были близки к этой цели. Так что, в один прекрасный день… Я внимательно прочла ваше интервью с Кристофом Скарло. Он прав в одном довольно важном вопросе: вопросе стадиона. Если бы стадион был полон на каждом матче, было бы здорово. Зрителей хватает, надо, чтобы они ездили за клубом. Это не от недостатка любви к клубу. Но само Княжество и его демография – уникальны в своем роде.

Что вы думаете о проекте, начатом с приходом Дмитрия Рыболовлева?

Без него не было бы ничего. Мы это понимаем. Он нас вытащил из ада. Мы видели, как развивается клуб все эти годы. Мы подготовили Кильяна Мбаппе. Это – наша истинная гордость. А в этом году буйно расцвел Элиесс Бен-Сегир. Клуб доверяет молодежи. А нам, болельщикам, клуб позволяет быть ближе к игрокам, как, например, на вечере для абонентов в начале сезона. Мало, кто такое устраивает. Или фотосессия, в которой мне посчастливилось участвовать, по случаю повторного выпуска футболок сезона 1999-2000. Нам повезло иметь такие прекрасные неспортивные мероприятия, и мы благодарим за это клуб. Единственное, что огорчает в «Монако», это стадион. Клуб заслуживает достойного себя стадиона. Очень нужно, чтобы эта ситуация уже сдвинулась с места!