Monaco Tribune дает слово преданным болельщикам ФК «Монако» в новой рубрике «Всем сердцем – с «Монако»». Во втором материале рубрики – два завсегдатая стадиона «Луи II», два брата: Реймон и Марсель Виано. Первый из братьев имеет абонемент на матчи с сезона 1965–1966. Второй – ответственный за филиал клуба болельщиков в Рокбрюн-Кап-Мартен.

Когда вы влюбились в ФК «Монако»?

Р. В.: Почти с колыбели (улыбка). Я всегда страстно любил футбол. Все началось, когда я еще ходил в школу в Босолее. Я играл в клубе в Рокбрюн-Кап-Мартен. Первый матч на стадионе «Луи II» я посетил в 60-е годы, а в 1962 уже начал выезжать. Ездил один в Марсель и в Милан. А в 70-е появилась Лига Европы УЕФА. В бытность Жана-Луи Кампора я не пропустил ни одного выездного матча. София, Москва, Будапешт и пр.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: «Всем сердцем – с «Монако»»: Интервью с Александром Паки

М. В.: История повторяется. В молодости я много играл в футбол, и любовь к ФК «Монако» пришла сама-собой, как и к моему брату.

Говорят, вы не пропускаете ни одного матча на «Луи II».

Р. В.: Разве что в случае форс мажора! Мы также стараемся выезжать на игры, когда есть возможность. А теперь, помимо ФК «Монако», есть еще Roca Team.

М. В.: Мы оба на пенсии, времени свободного хватает. Если расписания матчей не накладываются, то мы ходим на все матчи: и футбольные, и баскетбольные.

Р. В.: В новом зале – великолепные зрелища. Баскетбол тоже вызывает горячий интерес. Это видно по матчам за рубежом. Конечно, футбол остается футболом, но нам теперь немало говорят и про достижения Roca Team.

Мы хотим сплотить вокруг себя как можно больше болельщиков в коммуне и в регионе, чтобы они могли ходить на стадион Марсель Виано

В какую эпоху клуб вас больше всего впечатлял?

Р. В.: В эпоху Кампора. Тогда у нас еще не было привычки смотреть матчи Лиги Европы. В то время был только ФК «Сент-Этьен». В Европе было немного крупных французских клубов. В ту эпоху «Монако» и стал подниматься. Мы начали выезжать на матчи благодаря достижениям клуба.

М. В.: Нам нравился семейный дух клуба в то время. Все игроки были очень доступными. Но времена меняются, футбол развивается, так что сравнения нет.

Как зародился филиал клуба болельщиков в Рокбрюн-Кап-Мартен?

М. В.: После закрытия филиала в Ментоне в 1985 году мы получили разрешение на открытие филиала здесь. С тех пор мы им и занимаемся. В зависимости от игры клуба, нас иногда собирается больше ста человек. Здесь все очень воодушевлены «Монако», несмотря на то что из-за соседства «Ниццы» и «Марселя» многие болеют за эти клубы.

Какова роль филиала?

М. В.: Мы хотим сплотить вокруг себя как можно больше болельщиков в коммуне и в регионе, чтобы они могли ходить на стадион. Мы с огромным удовольствием везде пропагандируем ФК «Монако» и привлекаем молодежь к нашим мероприятиям. Нас это очень воодушевляет.

Р. В.: ФК «Монако» – прежде всего клуб со своим фирменным стилем. Мы можем им гордиться. Мы и дальше будем нести его цвета во все страны мира.

Марсель Виано по прозвищу «Марсу» и Реймон Виано на вечере абонентов клуба – © ФК «Монако»

Куда вы поедете в следующий раз?

М. В.: Мы надеемся выйти в следующий тур Лиги Европы и поехать на 1/16 финала. Что касается баскетбола, мы были в Болоньи и поедем в Мадрид в начале декабря.

Р. В.: В феврале поедем на 1/16 финала. Мы хотим прожить эти исторические моменты. Помню, как мы ездили в Берлин в 1989 году. Это было за неделю до падения берлинской стены.

Какое ваше самое яркое воспоминание как болельщика «Монако»?

Р. В.: Да, эмоций хватало! Без них не могло обойтись (смех). Конечно, вспоминается полуфинал 2004 года с «Челси», благодаря ему мы вышли в финал Лиги чемпионов…

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: «Диагональ»: профессиональная подготовка – в центре внимания ФК «Монако»

М. В.: А также матч с «Арсеналом» в сезоне 2014-2015 [победа «Монако» со счетом 3:1 на выезде]!

Какие игроки клуба произвели на вас неизгладимое впечатление?

М. В.: Жан-Люк Эттори!

Р. В.: А еще Жан Пети. Трудно выбрать кого-то одного… Нам нравилась игра Марсело Гальярдо, Марка Хейтли, Гленна Ходдла. Благодаря своей работе [Реймон долго работал менеджером в отеле Méridien Beach Plaza], я видел много игроков. Когда игроки приезжали в клуб, они ненадолго оставались в отеле. Помню Джона Коллинза. Когда он приехал, ему сразу захотелось овладеть французским языком. Он попросил у клуба переводчика и спустя несколько месяцев вся его семья уже говорила по-французски. Сейчас такого не встретишь.

Кто ваш любимый игрок в нынешнем составе команды?

М. В.: Виссам Бен-Йеддер. Самый результативный. Как он играл вчера вечером [интервью было записано на следующий день после матча с ФК «Ференцварош»]!

Р. В.: Тоже Виссам Бен-Йеддер. На поле это – настоящий капитан команды. Он от всех отличается. Уверен в себе. Когда он выходит на поле, мы с облегчением вздыхаем. Понимаем, что голы точно будут.

Приятно видеть, как молодежь болеет за команду и в конце матча получает автографы Реймон Виано

Что вы думаете о проекте, который начался с приходом Дмитрия Рыболовлева?

М. В.: Он заслуживает благодарности. Нам было действительно очень трудно. Падение перед его приходом было просто ужасным. Клуб был брошен на произвол судьбы. В первый год, с Луишем Кампушем, у нас была великолепная команда. За нас играли Фалькао, Бернарду Силва, Хамес Родригес, Эрик Абидаль, Фабиньо, Рикарду Карвалью… В тот момент амбиции клуба резко изменились.

Что вы думаете о нынешнем сезоне?

Р. В.: То густо, то пусто! Волнительный сезон. Думаю, следовало бы изменить правила проведения трансферного окна. Оно должно заканчиваться, когда возобновляются чемпионаты.

М. В.: Мы получаем очки за матчи с сильными командами, а слабым проигрываем. Жаль!

Какая у вас заветная мечта как у болельщика «Монако»?

М. В.: Почаще выходить в Лигу чемпионов. Лига Европы – все-таки не тот масштаб.

Р. В.: Это еще зависит от индекса УЕФА. Чтобы занимать больше мест в Лиге Европы, Франция должна выступать лучше. Одно точно – мы пойдем до конца!

Какие новобранцы клуба произвели на вас лучшее впечатление?

Р. В.: Лучшее впечатление – от Бреля Эмболо. Я возлагаю на него большие надежды.

М. В.: Еще Мохамед Камара, но его мы пока видели меньше.

Что вы думаете о первой публичной тренировке на тренировочной базе в Ля Тюрби?

М. В.: Мы очень благодарны клубу за все, что он для нас делает, будь то вечер с абонентами или публичная тренировка.

Р. В.: Это особенно важно для молодежи из соседних школ и клубов. Я руками и ногами за. Приятно видеть, как молодежь болеет за команду и в конце матча получает автографы.