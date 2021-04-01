











К 2050 году в океане вполне может быть больше пластика, чем рыбы, говорится в докладе Фонда Эллен Макартур, опубликованном в 2016 году. По случаю Недели океана (Monaco Ocean Week), прошедшей совсем недавно в Монако, мы встретились с двумя средиземноморскими ассоциациями, которые активно борются с загрязнением морей и океанов пластиковым мусором.

Все началось с простого летнего проекта пять лет назад. Пьер-Анж Джудичелли (Pierre-Ange Giudicelli), молодой корсиканец, обеспокоенный кризисом пластикового загрязнения, решил с несколькими друзьями организовать экскурсии на байдарках у побережья Корсики, чтобы собрать мусор, который накапливается вдоль береговой линии. Их проект по привлечению внимания к этой проблеме превратился вскоре в ассоциацию Mare Vivu. Его цель? Развивать науку путем сбора данных в этой области. Только когда они, наконец, спроектировали свою первую перерабатывающую машину, они узнали, что «во Франции перерабатывается всего только один процент пластиковых отходов для повторного производства из того же материала», — сожалеет Пьер-Анж Джудичелли.

Переработка является предлогом для нашей системы, чтобы продолжать производить пластик

Корсиканская ассоциация Mare Vivu снова победила в конкурсе проектов, запущенном BeMed © Jean-Baptiste Andreani

Переработка пластмассы — это миф?

«Переработка — это, в конце концов просто предлог для нашей системы, чтобы продолжать производить пластик. Решение лежит у начала этой производственной цепочки — это снизить его потребление». Крупные пластиковые отходы уже наносят значительный вред в Средиземном море: удушение морских млекопитающих, попадание морских черепах в дрейфующие рыбацкие сети. Что касается микропластика, то эти частицы, размер которых колеблется от нескольких сотен нанометров до 5 мм, попадают в пищеварительную систему морских обитателей — креветок и рыбы, которые в итоге оказываются на наших тарелках!

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На прошлой неделе Mare Vivu во второй раз попала в число лауреатов конкурса проектов, инициированного ассоциацией Beyond plastic Med (BeMed), которую, как и другие инициативы по защите Средиземноморья, поддерживает Фонд Князя Монако Альбера II. «Очень важно продолжать сотрудничать со всеми странами региона, в международной динамике, поскольку много пластиковых отходов, которые мы собираем на побережье Корсики, к сожалению, прибивают к берегу течения из Италии».

Надежда? Новое поколение!

Mare Vivu много работает в настоящее время со школьниками средних и старших классов, повышая их осведомленность: «наш рычаг воздействия», — резюмирует Пьер-Анж Джудичелли, который хочет «предоставить новому поколению все ключи к пониманию» проблемы. В Монако Берит Легран (Berit Legrand) также остается убежденной в том, что будущее планеты будет зависеть, прежде всего, от образования. Таким образом, основательница ассоциации The Animal Fund, основанной в 2015 году, хотела бы поделиться своей приверженностью делу защиты океанов и морских млекопитающих. Ее двое сыновей только что запустили свою экологически ответственную марку одежды R4, коллекции которой упакованы в биоразлагаемый материал, который, в отличие от обычного пластика, легко растворяется в горячей воде.

Пандемия резко увеличила потребление пластика

Ассоциация Animal Fund собирает отходы, загрязняющие береговую линию © The Animal Fund

Маски, перчатки или упаковка еды на вынос: «Пандемия коронавируса значительно увеличила наше потребление пластика, — обеспокоена Берит Легран. — Государства должны наказывать людей, которые бросают свои маски на землю так же, как штрафует людей, которые их не носят». Каждый год более восьми миллионов тонн пластика попадает в наши океаны. Уровень пластикового загрязнения может увеличиться втрое к 2040 году.

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