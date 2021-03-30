











Как защитить природу? По мнению Натали Ильми (Nathalie Hilmi), специалиста по экологической экономике, члена Научного центра Монако и одного из авторов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), финансовый мир должен принять в этом активное участие. Мы встретились с Натали, которая ответила нам на три ключевых вопроса.

1. Экология и финансы, совместимы ли эти понятия?

Мир финансов наконец-то начинает проявлять интерес к защите окружающей среды и океанов! Его устойчивость основана на более этическом подходе к финансовым инвестициям и, таким образом, направлена на согласование экономических показателей с положительным воздействием на окружающую среду. Что касается «голубых», устойчивых финансов, о них говорят применительно к морской среде. Необходимо, чтобы финансовая сфера отдавала предпочтение инвестициям в отрасли, которые прилагают усилия по защите окружающей среды, даже если в начале может показаться, что это менее рентабельно.

Устойчивость нашей экономической системы в решающей степени зависит от устойчивости наших экосистем.

Компания Blue Finance, например, инвестирует в охраняемые морские зоны, в частности для сохранения коралловых рифов, и тем самым помогает местным, уязвимым общинам, которые получают прибыль за их работу, направленную на защиту окружающей среды. Я остаюсь реалистом: финансы правят миром. Поэтому в этой сфере необходимо осознать, что устойчивость нашей экономической системы в значительной степени зависит от устойчивости наших экосистем.

Средиземноморье остается самым популярным туристическим краем в мире, но в настоящее время оно находится под серьезной угрозой в результате изменения климата, эрозии пляжей, повышения температуры воды и уровня моря. За последние двадцать лет уровень Средиземного моря поднялся в среднем на 6 см и в настоящее время увеличивается на 2,88 см в год. Процессы ускоряются. Мы не сможем достичь целевых показателей, установленных Парижским соглашением, если будем продолжать двигаться по этой траектории. Если мы не ограничим выбросы CO2, это приведет к экономическим потерям.

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2. Можно ли установить цену на природу?

В нашей рыночной системе экономики, природа воспринимается как нечто бесплатное и обильное. Она ничего не стоит, но одновременно является очень ценной. Не удивительно, что таким образом природа проигрывает в лице человеческой деятельности, которая направлена на исчерпание природных ресурсов. Ценность природы для нашего собственного благополучия не учитывалась нашими финансовыми системами. Важно, наконец, дать ей цену, величину, рассчитанную по отношению к той услуге, которую он оказывает человечеству. Немного похоже на зарплату: когда вы ее получаете, она представляет не вашу ценность, а ту услугу, которую вы оказали вашему работодателю.

На мой взгляд, менталитет уже изменился!

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3. Изменилась ли ментальность людей, особенно в финансовой сфере?

Я оптимист по своей природе: на мой взгляд, менталитет уже изменился! Я заметила, что молодое поколение все больше думают о защите планеты и ее биоразнообразия. Для них защита окружающей среды — это данность. Будет ли финансовый мир по-прежнему ориентирован на прибыль? К сожалению, в этой области еще существуют акулы, но я убеждена, что многие профессионалы в этой сфере начинают думать по-другому.