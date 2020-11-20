Средиземноморский бассейн уязвим к глобальному потеплению, а здоровье и средства к существованию оказываются под угрозой. Такие выводы содержатся в докладе о состоянии окружающей среды и развитии в Средиземноморье (RED 2020), который был представлен в среду.
Исследование проводилось в рамках Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде и Средиземноморского плана действий. В исследовании отмечаются негативные тенденции в 21 прибрежной стране. Франсуа Геркен (François Guerquin), директор «Plan Bleu», во время презентации доклада заявил: «Будущее Средиземноморья находится на переломном этапе».
Ожидается, что эксплуатация ресурсов и организмов, загрязнение и изменение климата усугубят уже существовавшую уязвимость, ставя под угрозу здоровье и средства к существованию.Франсуа Геркен, директор «Plan Bleu»
Территория, подверженная изменению климата
Хотя 15% гибели видов в Средиземноморском бассейне будут вызваны предотвратимыми экологическими причинами, растет и изменение климата. В докладе говорится, что потепление «на 20% быстрее, чем в среднем по миру», как с точки зрения температуры окружающей среды, так и воды. Эти цифры имеют прямые последствия для региона, особенно в том, что касается осадков, которые, как ожидается, сократятся на 30% к 2080 году.
Кроме того, 510 миллионов жителей стран подвергаются воздействию: продолжительные сезоны пожаров, распространение инвазивных видов, которые угрожают биоразнообразию и рыбному промыслу, и повышение уровня моря на 0,5-2,5 метра к концу столетия.
Несмотря на предпринимаемые усилия, страны Средиземноморья не идут по правильном пути, и нынешние стратегии необходимо изменить.Гаэтано Леоне (Gaetano Leone), координатор Всемирной продовольственной программы
Призыв к ответственности стран
Населению предлагается изменить некоторые аспекты образа жизни, чтобы избежать худшего: «Переход к устойчивым траекториям требует глубоких изменений в поведении на всех уровнях и во всех областях, при этом основными факторами растущего давления и деградации являются наши модели производства и потребления», — говорится в заключительной части доклада.