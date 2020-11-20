











Средиземноморский бассейн уязвим к глобальному потеплению, а здоровье и средства к существованию оказываются под угрозой. Такие выводы содержатся в докладе о состоянии окружающей среды и развитии в Средиземноморье (RED 2020), который был представлен в среду.

Исследование проводилось в рамках Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде и Средиземноморского плана действий. В исследовании отмечаются негативные тенденции в 21 прибрежной стране. Франсуа Геркен (François Guerquin), директор «Plan Bleu», во время презентации доклада заявил: «Будущее Средиземноморья находится на переломном этапе».

Ожидается, что эксплуатация ресурсов и организмов, загрязнение и изменение климата усугубят уже существовавшую уязвимость, ставя под угрозу здоровье и средства к существованию. Франсуа Геркен, директор «Plan Bleu»

Территория, подверженная изменению климата

Хотя 15% гибели видов в Средиземноморском бассейне будут вызваны предотвратимыми экологическими причинами, растет и изменение климата. В докладе говорится, что потепление «на 20% быстрее, чем в среднем по миру», как с точки зрения температуры окружающей среды, так и воды. Эти цифры имеют прямые последствия для региона, особенно в том, что касается осадков, которые, как ожидается, сократятся на 30% к 2080 году.

Кроме того, 510 миллионов жителей стран подвергаются воздействию: продолжительные сезоны пожаров, распространение инвазивных видов, которые угрожают биоразнообразию и рыбному промыслу, и повышение уровня моря на 0,5-2,5 метра к концу столетия.

Несмотря на предпринимаемые усилия, страны Средиземноморья не идут по правильном пути, и нынешние стратегии необходимо изменить. Гаэтано Леоне (Gaetano Leone), координатор Всемирной продовольственной программы

Призыв к ответственности стран

Населению предлагается изменить некоторые аспекты образа жизни, чтобы избежать худшего: «Переход к устойчивым траекториям требует глубоких изменений в поведении на всех уровнях и во всех областях, при этом основными факторами растущего давления и деградации являются наши модели производства и потребления», — говорится в заключительной части доклада.

Aujourd'hui nous présentons le Rapport d'état de l'Environnement et du Développement en Méditerranée lors d'une conférence de presse. Il est le fruit d’un grand effort collectif, dans le cadre du @UNEPMAPNews – Convention de Barcelone #sustainableMED pic.twitter.com/YMjFcENEc3 — Plan Bleu (@planbleu) November 18, 2020