











Морской префект Приморских Альп подписал первые указы, направленные на защиту посидонии — хрупкого морского растения, играющего огромную роль в экосистеме Средиземноморья. Указы запрещают ставить на якорь корабли длиной более 20 метров в некоторых районах Приморских Альп.

Посидония находится под охраной с 1988 года. Это морское растение играет важную роль в экосистеме Средиземного моря: в зарослях обитает и питается рыба. Помимо этого, посидония становится местом для нереста рыб. Посидония также имеет фильтрующие свойства, позволяющие очищать воду. Наконец, растение исправляет рыхлое дно, защищая пляжи от эрозии.

Запреты для кораблей более 20 метров

Главный враг поседонии — это якорь, разрушающий все на своем пути. Вице-адмирал и морской префект Лоран Иснар (Laurent Isnard) решил подписать новые указы, определяющие зоны запрета на швартовку кораблей длиной более 20 метров. Эти области будут показаны на карте SHOM, которую каждый яхтсмен обязан иметь на борту.

В конце сентября также было запущено бесплатное приложение для определения безопасных мест стоянки: технология направлена на защиту лугов посидонии. «В течение осени около десяти подобных приказов, составленных по той же схеме прибрежными департаментами, будут подписаны префектом», — говорится в заявлении морской префектуры.