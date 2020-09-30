











Компания Andromède Océanologie запустила бесплатное приложение «Donia» — оно позволяет яхтсменам и рыбакам выбрать места для стоянок, которые не повредят морскому дну.

Среди хрупких сокровищ Средиземноморья — посидония. Это подводное цветущее растение, которое легко спутать с водорослями. Посидония формирует крупные поляны. Этот вид играет важную роль в экосистеме Средиземноморья: в зарослях обитает и питается рыба. Помимо этого, посидония становится местом для нереста рыб.

Якоря — угроза посидонии

Растение, имеющее огромное значение в экосистеме моря, оказалось под угрозой в результате морской деятельности. Каждый год гектары посидонии уничтожаются якорями кораблей, которые неудачно выбрали место для стоянки. Чтобы остановить это, команда Andromède Océanologie разработала приложение «Donia», которое помогает выбрать локацию, где можно без вреда для окружающей среды бросить якорь.

Программа доступна для смартфонов и планшетов. Технология показывает характер морского дна, спутниковые снимки и доступные якорные зоны. Точность данных позволяет рыбакам и яхтсменам бросать якорь за пределами морского травяного покрова.