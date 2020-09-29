











По случаю показа документального фильма «Планета Средиземноморье» об экспедиции «Гомбесса V», организованной Лораном Балеста (Laurent Ballesta) в июле 2019, «Monaco Tribune» встретился с французским фотографом-натуралистом, в рамках первого интервью из нашей рубрики, посвященной героям Средиземноморья. Мы знакомим наших читателей с настоящим романтиком нашего времени, любителем морских глубин, флоры и фауны, а также с его грандиозными планами на будущее.

Дни казались такими долгими на раскидистых песчаных пляжах Палава-Ле-Фло (Palavas-les-Flots) и Ла Гранд-Мотт (la Grande-Motte) на юге Франции. Родители Лорана часто привозили его маленького с братом на море. Чтобы как-то развеять скуку, дети под впечатлением от приключений легендарного командора Кусто, исследовали морские глубины. «На море нам всегда что-то запрещали, но мы никогда не слушались», — вспоминает с улыбкой Лоран. — «Родители постоянно нам говорили, что можно делать и чего делать нельзя: «не плавай там, где не можешь достать дна!», «осторожно медузы!», «крабы могут ущипнуть!», «если поел – не купайся три часа!» и так далее… И всегда из-за какой-то мелочи!» Но запреты порой порождают навязчивые интересы, которые увлекают и затягивают. «Часто, родители не присматривали за нами и у нас появлялась возможность делать всё, что мы хотим. Мы с братом всему научились сами! Как сейчас помню, как в первый раз научился пользоваться трубкой для плавания».

«Если тебе понравилось нырять с аквалангом в Палава-ле-Фло, то будь уверен — тебе это понравится, где угодно!»

Ведом с тех пор чувством поиска неизвестного, «тревожного и захватывающего», 46-летний Лоран Балеста не был слишком взыскательным в своей юности. Из своего хобби он сделал профессию, а из профессии — свою отдушину. «Ребёнку не много нужно для счастья. Тебе достаточно стоять по пояс в воде и видеть перед собой двух крабов, чтобы сказать себе, что ты являешься свидетелем чего-то уникального». С тех пор прошло больше 30 лет, но эмоции всё те же. «Сейчас ощущения те же, но, чтобы их испытать, мы спускаемся на 120-метровую глубину, заплываем в подводные пещеры, чтобы выманить целакантообразных рыб. Это как наркотик — всегда нужно повышать дозу, чтобы получить тот же эффект». Лоран начал увлекаться дайвингом в Монпелье и его окрестностях — не совсем подходящее место для этого хобби, как может показаться с первого взгляда. «Это не Полинезия, не Каланки Марселя и не бухта Вильфранш-Сюр-Мер. Если тебе понравилось нырять с аквалангом в Палава-ле-Фло, то будь уверен — тебе это понравится, где угодно!»

Фотография — это его призвание, а море — его страсть

Лоран остался под глубоким впечатлением от однажды увиденного в свои 17 лет. «Мы искали затонувший корабль и в конце концов очутились лицом к лицу со стаей исполинских акул, самая маленькая из которых была 7 метров в длину». Таким образом Лоран нашёл своё призвание — фотография. Будучи по своей натуре больше лириком, чем учёным, Лоран Балеста тем не менее начинает изучать биологию, чтобы стать морским натуралистом, как великий Жак-Ив Кусто. Одновременно, он продолжает развивать свои навыки в фотографии, чтобы показать чудеса морей простым смертным, которым не удосужилось спуститься в морские пучины. «Будучи эстетом, я хотел продолжить любоваться морскими флорой и фауной, так как погружения длятся недолго и рано или поздно приходится подниматься на поверхность».

Первая в истории фотография живой целакантообразной рыбы

Двенадцать лет сотрудничества с Николя Юло

Уроженец Монпелье особо никогда не мечтал о загранице, ни об экзотических приключениях, но интересовался животным миром в разных частях света. У Лорана было чёткое видение своего будущего — он всегда хотел работать в морских заповедных зонах. Однажды, он познакомился с другим любителем природы — Николя Юло (Nicolas Hulot). «Наше сотрудничество должно было продлиться один или два месяца, но в конечном счёте растянулось на 12 лет». Лоран участвовал в программе «TV Ushuaia Nature» на канале «TF1», как научный консультант по морской среде. Вместе с путешественником, ставшим впоследствии экологическим активистом, Лоран Балеста участвовал в многочисленных экспедициях по всему миру.

28 дней под водой, от Марселя до Монако

И было ещё много достижений… Лоран Балеста — самый молодой фотограф, чью фотографию выставили на заборе Люксембургского сада в Париже, автор самой глубоководной фотографии сделанной дайвером (прим. фотография сделана на глубине 190 метров у берегов Ниццы), первая в истории фотография живой целакантообразной рыбы на глубине 120 метров у берегов Южной Африки… «Командор Кусто» нашего времени никогда не останавливается на достигнутом и вот теперь документальный фильм «Планета Средиземноморье». О чём он? О 28-дневной подводной экспедиции, от берегов Марселя до Монако, вместе с тремя другими дайверами (Antonin Guilbert, Yanick Gentil, Thibault Rauby), в модуле площадью 5м² под давлением 13 бар, что сравнимо с давлением на глубине 120 метров.

Исследование коралловых рифов у берегов Корсики?

«Дайвинг — это не велосипед. Чтобы не растерять навыки, нужно постоянно совершать погружения, иначе теряются рефлексы. Мне нужно регулярно быть в море». Герой нашей рубрики собирается продолжить исследовать Средиземноморье и в ближайшее время совершит погружение в районе Кап-Корс (прим. мыс на севере Корсики). «Море хранит в себе множество нераскрытых тайн. Например, как идеально-круглые коралловые образования. Они были описаны, но не была объяснена причина их возникновения. Мы принимаем вызов». Приключения продолжаются.