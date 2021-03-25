











19 марта прошло заседание совместной рабочей группы представителей Ассоциации финансовой деятельности Монако (AMAF) и государства. Цель встречи — запустить новую инициативу по теме устойчивого финансирования.

Монако остается одним из главных европейских центров частной банковской деятельности наряду с Люксембургом и Швейцарией. Княжество собирается сделать свой банковский и финансовый сектор примерным с точки зрения устойчивого развития. Банкиры, стоящие во главе фондов, и частные управляющие все чаще осознают важность интеграции устойчивого подхода в процессы принятия решений. Они также осознают свою долю ответственности в решении глобальных проблем и борьбе с изменением климата.

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Защита планеты через поддержку технологических инноваций

«Устойчивое финансирование — это продолжение действий и обязательств, данных нашим Сувереном в отношении защиты окружающей среды в финансовом секторе», — пояснил министр финансов и экономики Жан Кастеллини в комментарии для «Monaco Info» по случаю первой встречи рабочей группы «Устойчивое финансирование Монако» (Monaco Finance Durable). Правительственный советник напомнил, что во время недели Океана в Монако (Monaco Ocean Week) особое внимание уделяется концепциям «зеленого и голубого финансирования» — «экологически чистого подхода к финансированию, которое сможет поддержать технологические инновации для устойчивого развития».

«Мы должны обеспечить, чтобы наши действия и инвестиции соответствовали нашим обязательствам перед планетой. Откровенно говоря, сегодня у нас больше нет выбора: молодое поколение, особенно Семейные фонды вкладывают глубокий смысл в свои инвестиции в дополнение к производительности», — сказал Жан Кастеллини.

В ближайшем будущем рабочая группа «Устойчивое финансирование Монако» надеется реализовать три цели: защита планеты, разработка новых методов и стимулирование инноваций в сфере технологии при помощи инвестиций.

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