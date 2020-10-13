











По данным отчета Campden Wealth, Global Impact Solutions Today и частного банка Barclays, кризис в связи с коронавирусом вызвал «бум инвестиций с социальными и экологическими последствиями среди частных лиц».

Все больше состоятельных людей, семей и фондов хотят учитывать влияние своих инвестиций на общество и окружающую среду. При этом 27% собираются увеличить инвестиции наполовину в течение пяти лет. В целом ожидается, что доля таких инвестиций вырастет с 20% в 2019 году до 35% к 2025 году.

83% обеспокоены изменением климата

Подавляющие большинство инвесторов считают, что несут ответственность за поддержку социальных и экологических инициатив в глобальном масштабе. Половина из них называют долгосрочные изменения климата основной глобальной угрозой: при этом 87% отмечают, что учитывают это при инвестиционном выборе.

Данные исследования показывают, что пандемия Covid-19 «усилила восприятие окружающего мира»: 69% уверяют, что санитарный кризис повлиял на решения в области инвестиций. Две трети опрошенных в будущем планируют при совершении инвестиций учитывать экологические, социальные и управленческие факторы.

Данные для были собраны у более чем 300 участников из 41 страны, средний капитал которых оценивается в 876 миллионов долларов.