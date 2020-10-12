











30 сентября швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse объявил о партнерстве с компанией Rockefeller Asset Management в создании фонда в поддержку океанов. Сейчас фонд собрал 212 миллионов долларов США, которые пойдут на финансирование проектов по защите океана.

Фонд Credit Suisse профинансирует от 30 до 50 проектов, касающихся трех аспектов защиты океанов: предупреждение загрязнения, снижение выбросов углекислого газа и сохранение океана.

«Помимо источника средств к существованию для миллиардов людей, океан служит огромным активом для смягчения последствий изменения климата, поглощая 93% тепла и принимая 25% глобальных выбросов CO2», — подчеркнул банк.

Инвестиции в «голубую» экономику

Фонд поможет компаниям уйти от загрязнения пластиком, а также профинансирует инициативы по смягчению последствий роста уровня моря. Фонд также поддержит проекты по совершенствованию устойчивых методов рыбной ловли.

«Океан входит в число целей ООН в области устойчивого развития с наименьшим числом инвестиций. Однако более трети институциональных инвесторов проявили интерес к вложениям в «голубую» экономику», — напоминает Мариса Дрю (Marisa Drew), директор по устойчивому развитию и глобальный руководитель отдела консультирования и финансирования по вопросам стратегии устойчивого развития компании Credit Suisse.

Среди многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкиваются океаны — исчезновение коралловых рифов и воздействие глобального потепления на морские экосистемы. В Монако Фонд Князя Альбера II играет ключевую роль в решении проблем, связанных с защитой океанов: усилия Фонда варьируются от широкомасштабных мероприятий по сбору средств до инициатив по борьбе с пластиковым загрязнением Средиземного моря.