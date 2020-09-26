











24 сентября на голубой ковровой дорожке гала-вечера «Здоровья Планеты» в Монте-Карло можно было увидеть немало знаменитостей. Мероприятие прошло на эспланаде Казино де Монте-Карло. Почетным гостем ежегодного мероприятия в защиту планеты стал Стинг.

Как и каждый год, главным на торжестве был Князь Монако Альбер II — его фонд организовал мероприятие. Ведущими гала-вечера стали британская актриса Хелен Миррен, актриса Кейт Бекинсейл и американский актер Энди Гарсия.

Певица Леона Льюис дала концерт, после чего уступила сцену Стингу — почетному гостю гала-концерта.

Уважаемые гости со всего мира

Стинг получил специальный приз Фонда Князя Альбера II за вклад в охрану окружающей среды: в 1989 году певец основал Фонд дождевых лесов (Rainforest Foundation). Организация уделяет «особое внимание правам человека коренных народов и их борьбе с незаконными лесозаготовителями, горнодобывающими и нефтяными компаниями». С момента создания фонд осуществил почти 300 проектов более чем в 20 странах мира.

Среди гостей можно было увидеть актера Джонни Деппа, актрис Мейси Уильямс, Сиенну Миллер, а также дизайнера Полин Дюкрюэ, модель Наоми Кэмпбелл и других.

На гала-аукционе были собраны средства для деятельности Фонда в области борьбы с изменением климата, утратой биоразнообразия и доступа к воде.

Эрик Матон / Княжеский дворец

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