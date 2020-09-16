











Всемирный фонд дикой природы в своем отчете поделился тревожными цифрами: с 1970 по 2016 годы 68% популяций позвоночных животных исчезли с лица Земли. Причиной тому стало воздействие человеческой деятельности на биоразнообразие. Отчет был опубликован в начале сентября.

Среди причин исчезновения животных в основном фигурирует разрушение естественной среды обитания в интересах человеческой деятельности — например, для промышленного сельского хозяйства. Помимо этого, исчезновение животных вызвано чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов и глобальным потеплением.

Индекс, созданный в 1997 году

Цифры, представленные в отчете, были получены из Индекса живой планеты — индикатора, созданного Всемирным фондом дикой природы в 1997 году. Индекс позволяет оценивать популяции позвоночных по всему миру на основании базы данных, состоящей из 21 тысячи популяций млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных.

Среди многочисленных обязательств по защите окружающей среды Фонд Князя Монако Альбера II уделяет особое внимание проблеме сосуществования людей и дикой природы. Среди проектов фонда — программа по сохранению амурского тигра на китайско-российской границе и проект по урегулированию работы фермеров вблизи популяций слонов и морских черепах в Мозамбике.

Сохранить локальные популяции

10 сентября Фонд Князя Монако Альбера II объявил конкурс проектов для «улучшения взаимодействия между дикой природой и деятельностью человека» в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Финансовая поддержка в размере 10 000 евро будет предоставлена проектам, защищающим местные виды животных: волков, горных козлов, лис и серн. Конкурс проектов завершится 30 октября 2020 года.

🚨 SOS nature 🐆🐟🐦🦎🐸



Depuis 1970, la taille des populations de vertébrés sauvages a décliné de 68%.



📣 Stop à l'érosion du vivant ! Exigeons des décideur·euse·s une réelle protection de la #biodiversité !



📗 Lire notre #RapportPlanèteVivante 👉 https://t.co/LJEl9wgLBm pic.twitter.com/PhuiTRforN — WWF France 🐼 (@WWFFrance) September 10, 2020