











С 22 по 27 сентября в Монако пройдет неделя «Здоровья планеты» (Planetary Health Week). Инициатива откроется торжественным гала-концертом в Монте-Карло. На протяжении шести дней будут проходить конференции, показы кино и мастер-классы.

Инициатива объединила Фонд Князя Монако Альбера II, Яхт-клуб Монако и Океанографический музей. Организаторы «Недели здоровья планеты» хотят привлечь внимание к проблемам здоровья людей и планеты Земля. Мероприятия инициативы охватят различные темы: наука, искусство, мода и даже гастрономия. Все мероприятия будут фокусироваться на повышении осведомленности о состоянии планеты.

Почетный гость гала-концерта — Стинг

Одним из самых ярких событий в календаре мероприятий Монако станет гала-концерт «Здоровье планеты». Он пройдет 24 сентября на террасах Оперы Гарнье. Почетным гостем станет Стинг. Во время концерта будут собраны средства для нескольких инициатив Красного Креста Монако и Международного Красного Креста, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

На протяжении всей недели будут проходить кинопоказы. 21 сентября Яхт-клуб Монако покажет последний фильм южноафриканского исследователя Майка Хорна. В рамках «Недели здоровья планеты» покажут два фильма Джексона Уайлда: «Reef Rescue» (22 сентября) и «Корона: Пандемия и Панголин» (26 сентября).

Океанографический музей покажет документальный фильм Лорана Баллеста «Planète Méditerranée».

С полным расписанием программы мероприятий можно ознакомиться на сайте Фонда Князя Монако Альбера II.