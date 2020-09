Du 22 au 27 septembre, la Principauté sera dédiée à la santé de la planète. En plus du Gala de la Fondation du Prince Albert, de nombreux autres évènements seront organisés : conférences, projections de documentaires ou encore master class.

À l’occasion du Monte-Carlo Gala for Planetary Health, la Fondation Prince Albert II de Monaco et ses partenaires, parmi lesquels le Yacht Club de Monaco et le Musée Océanographique, s’unissent « afin de placer la santé humaine et la santé de la planète au cœur des discussions ». Dans un monde profondément bouleversé par la pandémie de coronavirus, la Principauté à choisir d’investir ce sujet via plusieurs approches : la science, la sensibilisation, les arts, la mode et même la gastronomie.

Sting invité d’honneur du Gala pour la Santé Planétaire

Évènement majeur de la semaine (si ce n’est de l’année), le Monte-Carlo Gala for Planetary Health aura lieu le 24 septembre sur les terrasses de l’Opéra de Monte-Carlo avec pour invité d’honneur le chanteur Sting. En période de crise sanitaire mondiale, ce gala sera aussi l’occasion pour la Fondation de soutenir certains projets de terrain de la Croix-Rouge monégasque et internationale.

Des films et documentaires seront projetés tout au long de la semaine sur invitation ou inscription seulement. Le Yacht Club de Monaco accueillera la diffusion du dernier film de l’explorateur Mike Horn le 21 septembre et deux films de Jackson Wild, Reef Rescue le 22 et Corona : The Pandemic and the Pangolin le 26. Le Musée Océanographique diffusera également le documentaire « Planète Méditerranée » de Laurent Ballesta.

Vous pouvez consulter le programme complet sur le site de la Fondation Prince Albert II de Monaco.