











28 сентября Князь Альбер II присоединился к движению #LeadersPledge4Nature — инициативе, ставящей экологию и климат в центр планов по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

«Утрата биоразнообразия — реальная угроза для здоровья, продовольственной безопасности и средствам существования по всему миру.

«Если мы не примем активные меры по охране и восстановлению природы, мы столкнемся с сокращением жизненно важных ресурсов, который природа предоставляет нам ежедневно». С этими словами Князь Альбер II присоединился к инициативе LeadersPledge4Nature всего за несколько дней до саммита ООН по биоразнообразию, который пройдет 30 сентября.

Более 60 лидеров, приверженных защите природы

Инициатива #LeadersPledge4Nature объединила более 60 лидеров стран по всему миру. Политики обозначили свою приверженность восстановлению экосистем к 2030 году и «призвали других соответствовать коллективным амбициям в отношении природы, климата и людей» перед лицом кризиса в области здравоохранения.

В своем послании Князь Альбер II напомнил о морских экосистемах. «Океаны и моря по-прежнему находятся в большой опасности и не получают того внимания, которого они заслуживают», — с сожалением заявил Князь Монако. Он завершил свое выступление призывом действовать в направлении восстановления окружающей среды к 2030 году.