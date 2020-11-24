











Новая серия исследований частного банка «Barclays» о межпоколенческих отношениях показывает, что молодежь повышает осведомленность своих состоятельных старших родственников об устойчивых инвестициях.

Среди владельцев состояний старшего возраста 7 из 10 заявляют, что именно миллениалы поощряют свои семьи к более устойчивым инвестициям. Эта тенденция приводит к переориентации на устойчивые активы и становится общей основой для финансового планирования для следующих поколений.

Исследование провела компания «Savanta» по заказу частного банка «Barclays» во втором квартале 2020 года. В общей сложности были опрошены 402 богатых семей Европы, Азии и Саудовской Аравии.

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К устойчивой общей позиции?

Примечательно, что 61% участников указывают на то, что разница в отношении к риску между поколениями влияет на совместное направление инвестиций. К этому добавляются различные системы ценностей (57%), воздействие социальных сетей (47%) и различные уровни образования (40%).

Это факторы, из-за которых 50% милленниалов чувствуют, что их финансовые цели непонятны остальным членам семьи. Однако 4 из 5 человек придают большое значение ответственному инвестированию, в том числе 81% людей в возрасте до 40 лет, 77% людей в возрасте от 41 до 60 лет и 86% людей старше 60 лет.

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