











Владельцы состояний осторожны при передаче семейного бизнеса. Это гипотеза, озвученная частным банком Barclays в серии исследований под названием «Проблемы и возможности передачи состояния от поколения к поколению».

А что, если ключ к успеху — это просто доверие? В любом случае, это то, что предлагает Barclays. В пресс-релизе, выпущенном 2 ноября, банк заверяет, что доверие и взаимопонимание будут полезны при передаче состояния. Это исследование действительно актуально: «ожидается, что к 2030 году 25 000 богатых предпринимателей в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке передадут 15 триллионов долларов следующему поколению».

Кроме того, «передача наследия стала деликатным вопросом для семей, учитывая давление, вызванное Covid-19», — уверяет Эффи Датсон (Effie Datson), глава семейного офиса Barclays Private Bank.

Новое поколение слишком беззаботное?

Пока шесть из десяти владельцев состояний считают, что молодые люди в возрасте от 24 до 39 лет не готовы заняться семейным бизнесом. Среди них 63% идут дальше, говоря, что «поколение Y не так решительно настроено, как они, чтобы сохранить богатство, которое они создали».

Тем не менее, исследование показало, что «с их разнообразным образовательным и культурным опытом молодые люди привносят свежие взгляды в семейные дискуссии». Новое видение становится источником конфликта для шести из десяти (58%) членов богатых семей.