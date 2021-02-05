











Ассоциация Sufrider Europe несколько лет занимается защитой мирового океана. Новая инициатива: остановить пластиковое загрязнение водных источников.

Что, если можно было бы очистить океаны с помощью мобильного приложения? С помощью «Plastic Origins», запущенного организацией Sufrider, каждый может помочь спасти планету. Этот проект осуществляется ассоциациями, ответственными компаниями, учеными и неравнодушными гражданами.

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80% отходов, которые попадают в океан, поступают из рек. Компания Sufrider Europe фокусируется на устранении корня проблемы. С помощью новой программы можно нанести на карту пластиковое загрязнение вдоль берега реки. Это позволит легко находить загрязненные пространства для эффективных действий.

Искусственный интеллект на службе океанов

Приложение Plastic Origins, доступное на iOS и Android, собирает все данные, предоставленные добровольцами. Нет ничего проще, чем сфотографировать загрязнение. Все остальное сделает искусственный интеллект. Он подсчитает, классифицирует и геолоцирует данные.

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Если на берегах рек и ручьев немного отходов, это можно сделать вручную, маркируя и классифицируя вид отходов самостоятельно. Наслаждаясь прогулкой или катанием на байдарках, каждый может защитить океаны, а значит и свое здоровье.