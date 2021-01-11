











Открытое 1 января 2021 года, Десятилетие океана завершится в 2030 году. Эта инициатива направлена на содействие сохранению и устойчивому использованию морских ресурсов.

Десятилетие океана должно мобилизовать научное сообщество, политиков, деловые круги и гражданское общество уделять больше внимания сохранению океана. Цель Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО на 2020-е годы одновременно амбициозна и необходима.

Проект направлен на создание сети для координации исследований, морских наблюдений, развития морской среды и уменьшения морских рисков в глобальном масштабе.

Главная цель Десятилетия океана заключается в улучшении использования странами океана и эксплуатации ресурсов прибрежной зоны. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай (Audrey Azoulay) настроена оптимистично: «Сейчас, когда мы находимся в начале третьего тысячелетия, океанография может выявить проблемы и предложить решения».

Океан — это наш новый рубеж. Он охватывает 71% земного шара, но мы знаем о нем очень мало. Исследовано только 5% океана. Это десятилетие позволит координировать исследовательские усилия. Одри Азулай, Генеральный директор ЮНЕСКО

Монако подтверждает свою приверженность океанам

Монако — лидер в области сохранения океанов и защиты морского биоразнообразия. Княжество подтвердило свою приверженность защите океана на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2020 года в Нью-Йорке.

Князь Альбер II заявил о намерениях Княжества «с большой решимостью» принять участие в совещаниях 2021-го года по борьбе с изменением климата и защите океанов.

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