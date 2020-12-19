











Загрязнение океана — это проблема невидимая для глаз непосвященного человека. Однако, на самом деле, с этой проблемой может столкнуться каждый из нас, например во время приема пищи, глядя в свою тарелку.

«Как мы можем игнорировать загрязнение океана, когда оно прогрессирует гораздо быстрее, чем ожидали эксперты?» — заметил Князь Альбер II на Международном симпозиуме «Здоровье человека и океан», который состоялся в Монако в декабре этого года. Проблема загрязнения океана и его воздействие на здоровье человека исторически недооценивалось несмотря на то, что оно повседневно влияет на здоровье человека.

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Какой вопрос вызывает особую озабоченность? Это рыба. По состоянию на 2018 год человек в среднем потребляет около 20,5 кг рыбы в год по сравнению со всего лишь 9 кг в 1960 году. По мере роста потребления рыбы увеличивалось и загрязнение океана. Так что же происходит, когда рыба, которую мы едим, заражена токсичными химикатами?

Ртутный тунец

Рыба имеет меньший углеродный след, чем мясо, что делает ее более экологичным источником белка. Потребление рыбы также защищает от болезней сердца, инсульта и рака. Однако, другой вопрос — улов. Рыба поглощает вредные вещества в загрязненных водах, а при употреблении в пищу может привести к опасным последствиям для здоровья.

«Наиболее изученным примером является ртуть», — объясняет профессор Филипп Лэндриган (Prof. Philip Landrigan), соорганизатор симпозиума «Здоровье человека и океан» и директор Глобальной программы общественного здравоохранения и Глобальной обсерватории по загрязнению окружающей среды в Бостонском колледже. «Когда беременные женщины едят зараженную рыбу, загрязняющие вещества из рыбы попадают в организм женщины, достигают матки и причиняют вред ребенку». Последствия для плода варьируются от воздействия на IQ ребенка в течение всей его жизни, задержек в развитии до повышенного риска дефицита внимания и гиперактивности.

Для такой маленькой страны, Монако играет очень большую роль в защите океана во всем мире Профессор Филипп Лэндриган

И даже поиск рыбы в экологически чистой среде не решит проблему. «Хищные рыбы едят мелкую рыбу и поэтому склонны накапливать ртуть в своем организме даже тогда, когда рыба добывается в экологически чистых водах», — говорит д-р Филипп Лэндриган. Хищные рыбы — это своего рода «биомусоровозы».

То же самое касается и пластмассы. Микропластик, полный токсичных химикатов, съедается рыбами, которые затем съедаются человеком. Когда химические вещества микропластика попадают в организм человека, они могут иметь целый ряд последствий для физиологии человека, включая снижение мужской фертильности, повышение риска сердечных заболеваний, воздействие на иммунную систему и рак.

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Некоторые виды рыбы содержат большое количество ртути

Следует ли нам отказаться от рыбы?

Для доктора Лэндригана это вопрос выбора. «Некоторые виды рыбы содержат большое количество ртути, такие как тунец, рыба-меч или испанская скумбрия. Другие виды, такие как лосось, содержат мало ртути. Если говорить в общем, то рыбу нужно есть и как можно чаще, потому что это очень полезно для здоровья, это доказано». Это касается и беременных женщин. «Питательные вещества, которые содержатся в рыбе — полезны для ребенка».

Однако, тунца следует потреблять в меру. «Мужчинам можно есть тунца в умеренных количествах, это нормально. Однако беременным женщинам или девушкам которые хотят в течение года забеременеть, следует избегать употребление этой рыбы». Лосось — хорошая альтернатива. «Это рыба-вегетарианец, то есть он не ест маленьких рыбок и поэтому не накапливает ртуть».

Что делает Княжество Монако для защиты океанов?

В Монако находится несколько ведущих научных учреждений, занимающихся изучением океанографии, включая Научный центр Монако, Институт океанографии и лабораторию ООН по окружающей среде. Недавний симпозиум по вопросам здоровья человека и океанов является лишь вершиной многолетней приверженности делу защиты океана.

«Для такой маленькой страны, Монако играет очень большую роль в защите океана во всем мире», — говорит доктор Ландриган, который также работает консультантом Научного центра Монако. «Княжеская семья занималась защитой морей на протяжении многих поколений. От Князя Ренье и Жака Кусто до Князя Альбера, который в равной степени привержен этим вопросам».

Ртутное загрязнение вызвано в основном угольной промышленностью. Угольная электростанция в Индии (Фото: Википедиа)

Загрязнение океана — проблема экологической несправедливости

Рыба составляет 17% мирового потребления белка животного происхождения. Однако в таких странах, как Бангладеш, Гамбия, Индонезия, Сьерра-Леоне, Шри-Ланка, эти цифры достигают 50% и более, а в некоторых островных государствах они могут достигать 100%. Чем больше страна зависит от рыболовства, тем больше ее население будет страдать от последствий загрязнения океана.

Примечательно, что загрязнение океана является проблемой экологической несправедливости: общины, в наибольшей степени страдающие от загрязнения океана, в наименьшей степени способствуют решению этой проблемы.

Возьмите ртутное загрязнение, которое вызвано в основном угольной промышленностью. Соединенные Штаты занимают третье место в мире по добыче угля. Однако среднестатистический американец потребляет лишь 7 кг рыбы на душу населения в год, что значительно ниже среднемирового показателя в 20,5 кг.

Это проблема, которую мы можем и должны решить.

Хорошая новость заключается в том, что, как и другие виды загрязнения, загрязнение океана и его последствия можно предотвратить. Возвращаясь к проблеме загрязнения ртутью, все больше стран переходят от угля и других видов ископаемого топлива к «зеленым» источникам энергии. «В мировом масштабе количество энергии, производимой ветром и солнечной энергией, выросло с 4% в 2010 году до почти 20% сегодня, так что это был огромный рост», — говорит доктор Ландриган. Потребители также могут иметь право голоса, например, сознательно переходя на «зеленые» источники энергии.

«Я доверяю не только мировым лидерам», — говорит доктор Ландриган, — «но и людям во всем мире, потому что я знаю, что, если люди во всем мире потребуют от своих лидеров принятия мер они прислушаются».

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