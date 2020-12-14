











За американской компанией следуют «Pepsi» и «Nestle»

В ежегодном исследовании «Break Free From Plastic» компании Coca-Cola, Pepsi и Nestle названы крупнейшими мировыми источниками пластикового загрязнения. По данным исследования, корпорации демонстрируют «нулевой прогресс». Компании занимают первые места рейтинга третий год подряд.

Результаты исследования основаны на анализе 346 494 единиц пластиковых отходов, собранных работниками и волонтерами «Break Free From Plastic». Пластиковые отходы были собраны в 55 странах мира. 63% собранных отходов были отмечены брендами. Наибольшее количество пластиковых отходов были отмечены марками Coca-Cola, Pepsi и Nestle.

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Coca-Cola загрязняет больше, чем Pepsi и Nestle вместе взятые

Из всех собранных отходов волонтеры зарегистрировали 13 834 пластика под маркой Coca-Cola — больше, чем у двух других крупнейших мировых загрязнителей вместе взятых.

Движение «Break Free From Plastic» призвало компании сократить количество одноразового пластика, используемого в производстве. «Крупнейшие загрязнители должны показать, сколько одноразового пластика они используют, и установить четкие цели по его сокращению. Наконец, необходимо пересмотреть производственные процессы, чтобы в итоге полностью отказаться от одноразового пластика», — говорится в заявлении организации.

Посыл ясен: снижение уровня загрязнения пластмассой зависит от производителей, а не от потребителей.

Крупнейшие загрязнители должны показать, сколько одноразового пластика они используют. #breakfreefromplastic

Однако Coca-Cola отмечает, что занимается проблемой пластиковых отходов. «У нас есть обязательство к 2030 году вернуть каждую бутылку на переработку, чтобы она не оказалась мусором в океане», — отметили представители компании. «Бутылки из полностью переработанного пластика сейчас доступны на 18 рынках по всему миру, и это число растет».

Загрязнение пластмассой — одна из главных проблем этого века, особенно когда речь идет о водных объектах. Ежегодно в океаны сбрасывается более восьми миллионов тонн пластика. Поскольку пластик не поддается биологическому разложению, отходы накапливаются, и, по оценкам ученых, на дне океана находится 14 миллионов тонн микропластика. Загрязнение пластмассой имеет необратимые последствия для морской флоры и фауны.

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По данным организации «Break Free From Plastic», в десятке крупнейших загрязнителей оказались компании Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé; Unilever, Mondelez International, Mars, Inc, Procter & Gamble, Philip Morris International, Colgate-Palmolive и Perfetti Van Melle.