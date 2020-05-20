Как спасти океаны от пластикового мусора

В Тихом океане продолжает разрастаться так называемый «седьмой континент» – скопление пластиковых отходов, масса которых сейчас составляет 80.000 тонн. Многие страны принимают законы, направленные на уменьшение размера этого загрязнения, которое в настоящее время на 73% состоит из мусора, оставленного когда-то на пляжах. Прогнозируется, что при таком безумном темпе увеличения «материка» к 2050 году все морские птицы будут питаться исключительно пластиком.
9 июня 2018 года в Шарлевуа (Канада) пять стран «Большой семерки» встретились для принятия Хартии по океаническому пластику. Цель встречи – продемонстрировать заинтересованность стран в принятии конкретных и эффективных мер по решению данной проблемы. На заседании присутствовали представители и стран, не входящих в международную организацию, в том числе и Монако. Государства, подписавшие хартию, обязуются к 2030 году перерабатывать и повторно использовать не менее 55% производимого в их стране пластика. Многие международные и региональные партнеры также взяли на себя обязательство пересмотреть свои методы производства в целях сокращения расточительного использования ресурсов и выработки отходов, которые продолжают наносить ущерб океанам. На сегодняшний день пластик является третьим по объемам производства материалом после бетона и стали. Минимум 20 тонн пластиковых отходов ежеминутно сбрасывается в океаны. Начинается гонка со временем, современному миру придется исправлять ошибки прошлого. В 2021 году в Куньмине (Китай) планируется провести 15-ю встречу государств-членов Конвенции ООН о биологическом разнообразии. На этой встрече будут подведены итоги реализации мер, принятых подписавшими ее государствами в целях защиты окружающей среды.
Можно ли спасти моря и океаны? Смотрите, как пластик стал угрозой для мирового океана и кто пытается решить проблемуhttps://t.co/YUDkZ17Xfl pic.twitter.com/mgFQnde0ov
— DW на русском (@dw_russian) June 11, 2017
Обязательная вторичная переработка
С 1 января 2020 года княжество Монако принимает драконовские меры по сокращению объемов производства пластиковых товаров. С 2016 года вторичной переработке должны подвергаться полиэтиленовые пакеты, с января 2019 года – одноразовые пластиковые соломинки; теперь же очередь дошла и до ватных палочек, пластиковых стаканчиков и столовых приборов. Такой подход поможет снизить потребление одноразового пластика за счет поощрения повторного использования. Замена пластиковых тарелок на деревянные, питье через макаронную трубочку, использование упаковки из пчелиного воска вместо пластиковой – все эти явления стремительно набирают популярность в нашей повседневной жизни. Одноразовый пластик уступает место красивым альтернативам, которые в итоге могут заставить нас отказаться от его использования навсегда. К тому же повторно использовать купленную продукцию более экологично и экономически выгодно, нежели каждый раз покупать что-то новое. Упаковку некоторых товаров – например, пачку от стирального порошка, флакон от шампуня, тюбик от крема и стаканчик от йогурта – вполне можно заменить на картонную. Некоторые упаковки могут начат перерабатывать на вторсырье уже к 2025 году. В настоящее время специалисты по производству упаковок активно занимаются этим вопросом и ищут наиболее приемлемые варианты переработки.
Закатаем рукава!
Вовлеченность и отзывчивость граждан Монако проявляется в появлении большого количества инициатив по борьбе с пластиковыми отходами. Автор одной из таких инициатив – Себастьен Ушер, который работает в одном из крупнейших спортивных магазинов Монако. Он откликнулся на призыв к борьбе с пластиком и убедил своего директора прекратить продажу пластиковых бутылок (а у них покупают около 6000 бутылок в год). На смену пластиковым бутылкам пришли кулеры с фильтрованной водой – хорошая и экологичная альтернатива, которую могли бы взять на заметку и другие компании.
Помимо граждан инициативы по борьбе с пластиком поступают и от различных ассоциаций. Ассоциация «Beyond Plastic Med» является результатом партнерского соглашения между Фондом Князя Монако Альбера II, Фондом «Tara Océan», Фондом «Surfrider» и Фондом «Mava». Ее миссия заключается в предоставлении информации об экологическом состоянии Средиземного моря, в поддержке инициатив граждан, а также в способствовании принятию политических и законодательных решений, направленных на устранение загрязнения Мирового океана пластиком. Ассоциация дает возможность всем желающим предложить свои идеи в рамках конкурса по субсидированию проектов и микро-инициатив.
Человечество должно в срочном порядке переосмыслить то, как мы производим, и как используем пластик.
По прогнозам, тенденция стремительного роста глоб производства пластмасс продлится в ближайшие 10-15 лет. Ежегодно 13 млн тонн пластика попадают в океаныhttps://t.co/Ec3MMByF4i pic.twitter.com/iVK8ZBphIz
— ООН (@UnitedNationsRU) October 26, 2019
Некоторые некоммерческие организации, такие как «Ocean Cleanup», внедряют в практику новые технологии. Компания создает систему очистки, которая позволит извлекать пластиковые отходы из океана. Организация ставит перед собой цель в течение пяти лет полностью ликвидировать скопление мусора, плавающее в северной части Тихого океана между Калифорнией и Гавайскими островами, которое уже сейчас по размерам превосходит территорию Франции более чем в три раза.
Правда, еще долго придется ждать того момента, когда пластик окончательно перестанет быть частью нашей повседневной жизни. Неравнодушие граждан и разработка различных альтернатив пластику помогают ускорить этот процесс. Поймите: принятие даже несущественных мер по защите экологии может спасти многие виды животных и растений.
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