Водитель находится под следствием после аварии, унесшей жизни двух студенток IUM

Несмотря на то что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, следов приёма наркотиков обнаружено не было - © Monaco Tribune

Трагическое событие произошло 17 декабря 2023 года около 04:30 утра.

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Спустя три месяца расследование обстоятельств трагической аварии всё еще продолжается. В результате ДТП, произошедшего на выезде из туннеля Миллениум на границе с Кап-д’Аем, погибли две студентки, ещё двое пассажиров получили травмы. По информации Monaco-Matin, прокуратура подтвердила обвинения в адрес 22-летнего водителя из Финляндии. Следственный судья предъявил ему обвинения в «непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах», после чего он был помещен под судебный контроль.

В автомобиле находились водитель и четыре пассажира — все они студенты Международного университета Монако (IUM). Одна из жертв, 19-летняя девушка из Казахстана, погибла сразу на месте происшествия. Спустя несколько дней стало известно о второй погибшей: скончалась 20-летняя студентка из Азербайджана, которая была госпитализированная в критическом состоянии сразу после аварии.

Обвиняемый был помещён под судебный контроль

В прошлом декабре мы связались с прокурором, который поделился информацией о том, что водитель превысил скорость и действительно находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим было начато судебное расследование. Однако из-за того, что водитель был госпитализирован в больницу имени Пастера, его допрос в полиции был отложен. Согласно публикации в монегасской ежедневной газете, его допросили 8 февраля, а уже 21 марта ему официально были предъявлены обвинения.

Вопреки требованию прокуратуры о заключении под стражу в ожидании судебного разбирательства, суд принял решение оставить обвиняемого под домашним арестом «с определёнными обязательствами, в том числе с условием поэтапного внесения залога в размере 60 000 евро», как отмечает Monaco-Matin.