Le chauffard mis en examen suite à l’accident ayant coûté la vie à deux étudiantes de l’IUM

Le drame s’est produit le 17 décembre 2023, vers 4h30 du matin.

L’enquête avance, plus de trois mois après le violent choc ayant entrainé la mort de deux étudiantes et blessé deux autres jeunes à la sortie du tunnel Millenium, à proximité de la frontière avec Cap-d’Ail. En effet, selon les informations de Monaco-Matin, le parquet général a confirmé que le conducteur, un Finlandais de 22 ans, a été inculpé par le juge d’instruction pour « homicides involontaires aggravés et blessures involontaires aggravées » et placé sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, dans le véhicule, se trouvait le conducteur et trois autres passagères, tous étudiants à l’International University of Monaco (IUM). Une première victime avait été déplorée sur les lieux. Il s’agissait d’une jeune femme de 19 ans originaire du Kazakhstan, tandis qu’une seconde avait été déclarée quelques jours plus tard. Hospitalisée dans un état grave après la collision, cette étudiante de 20 ans originaire d’Azerbaïdjan n’a pas survécu.

Un placement sous contrôle judiciaire

Contacté par nos soins, le procureur général indiquait en décembre dernier que le conducteur roulait à une vitesse excessive, et qu’il était effectivement sous l’emprise de l’alcool le soir des faits. Une information judiciaire avait été ouverte, mais à cause de son hospitalisation à l’hôpital Pasteur de Nice, le conducteur n’avait pu être entendu immédiatement par la police. Finalement, comme l’indique le quotidien monégasque, l’homme a pu être interrogé jeudi 8 février dernier et inculpé jeudi 21 mars.

Si, en attendant l’audience, le parquet général avait requis son placement en détention provisoire, le juge a décidé de le placer sous contrôle judiciaire, « avec plusieurs obligations, et notamment un cautionnement de 60 000 euros échelonné », peut-on lire dans les colonnes de Monaco-Matin.