Une étudiante de l’IUM décédée dans un accident de voiture à Monaco

Les causes du choc « pourraient être l’alcool et une vitesse excessive ».

La vie d’une famille a basculé dimanche 17 décembre dernier. Vers 4h30, un accident impliquant un seul véhicule boulevard Charles III, est déclaré. Sur place, les secours et les agents de police constatent avec effroi qu’une des passagères n’a pas survécu.

Dans l’habitacle, il y avait en effet le conducteur et quatre passagères, tous étudiants à l’International University of Monaco (IUM). Les jeunes rescapés ont été très rapidement pris en charge par les services de secours, et deux dont le pronostic vital était engagé, ont été immédiatement transportés à l’hôpital Pasteur de Nice. Le conducteur y a été transféré dans la journée et la dernière passagère a été hospitalisée au CHPG.

Contacté par nos soins, le Procureur général de Monaco nous indique également que l’enquête se poursuit notamment afin de déterminer les circonstances précises de l’accident, « dont les causes pourraient être l’alcool et une vitesse excessive ».