Студентка Международного университета Монако погибла в автомобильной аварии в Монако

Это случилось прямо на выезде из туннеля Миллениум, рядом с кладбищем – © Pixabay

Причинами трагедии «мог быть алкоголь и высокая скорость».

Жизнь всей семьи перевернулась в воскресение 17 декабря. Около 04:30 на бульваре Шарля III заявлена авария с одним автомобилем. На месте происшествия спасатели и полицейские с ужасом констатируют, что один из пассажиров погиб.

В салоне автомобиля был водитель и четыре пассажирки, студентки Международного университета Монако (IUM). Уцелевшие были быстро приняты спасателями, двое тяжело раненных были немедленно доставлены в больницу Пастера в Ницце. Водитель был доставлен туда днем, а последняя пассажирка была госпитализирована в Больничном центре Княгини Грейс (CHPG).

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Мы обратились к Генеральному прокурору Монако, который сообщил, что расследование продолжается, в частности, чтобы определить точные обстоятельства аварии, «причинами которой мог быть алкоголь и высокая скорость».