Une deuxième jeune fille est décédée dans l’accident survenu dimanche

Cette étudiante de l’IUM a succombé à ses blessures, trois jours après le choc, soit mercredi dernier.

C’est l’effroi en Principauté. Depuis l’accident de dimanche impliquant cinq jeunes scolarisés à l’International University of Monaco (IUM), des familles, des proches et bien sûr le personnel de l’établissement scolaire sont bouleversés. Après avoir annoncé le décès sur les lieux d’une passagère ce week-end, la presse révèle ce jeudi qu’une victime jusque-là hospitalisée dans un état grave, ne s’en est pas sortie.

Contacté par nos soins suite aux informations révélées par Monaco-Matin, nous apprenons par le biais du Procureur général de Monaco qu’une information judiciaire a été ouverte et le juge d’instruction est saisi des chefs d’« homicides involontaires aggravés » et « blessures involontaires aggravées ».

À ce stade, le Parquet général peut confirmer l’identité des deux victimes : la première, une jeune femme de 19 ans originaire du Kazakhstan et la seconde, qui avait été transporté à l’hôpital Pasteur de Nice dans un état grave, est une jeune femme de 20 ans originaire d’Azerbaïdjan.

Vitesse et alcool

On en sait un peu plus également sur le conducteur : « il s’agit d’un Finlandais de 22 ans », confirme le Procureur général, indiquant que ce dernier roulait à une vitesse excessive, et était effectivement sous l’emprise de l’alcool (mais n’avait pas consommé de drogue). Pris en charge lui aussi par le personnel de l’hôpital niçois, il n’a pas encore été entendu par les enquêteurs. Quant aux deux autres passagères rescapées, elles sont d’origines américaine et italienne.

Sur le boulevard Charles-III, à la sortie du tunnel Millenium, les stigmates de l’impact sont bien présents et des fleurs, des bougies ainsi que de mots ont été déposées au pied du mur griffé et noirci.

Pour rappel, se trouvaient dans l’habitacle le conducteur et quatre passagères. Les jeunes rescapés ont été très rapidement pris en charge par les services de secours, et deux dont le pronostic vital était engagé, avait été immédiatement transportés à l’hôpital Pasteur. Le conducteur y a été transféré dans la journée et la dernière passagère a été hospitalisée au CHPG.