Отмена санитарных ограничений по всему миру привела к увеличению количества смертельных ДТП, в которых все чаще страдают пешеходы. Настоящий бич, который не обошел стороной и Княжество Монако.
Количество жертв на дорогах не уменьшилось в последние годы, скорее наоборот — пешеходы особенно подвержены дорожным происшествиям. Одной секунды невнимательности достаточно, чтобы сбить прохожего. Торможение в последнюю секунду, вождение в состоянии алкогольного опьянения, водитель, отвлекшийся на телефон и сбивший пешехода… Подобные истории все чаще и чаще звучат при рассмотрении дел в уголовном суде Монако. И это при том, что пешеходы всегда в приоритете на пешеходных переходах.
Пешеходам нигде нет места в этом районе
Строительные работы — враг пешеходов в Монако
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Ощутимый прогресс
«В последние годы достигнут прогресс в улучшении доступности для людей с ограниченными физическими возможностями, что идет на пользу всем, особенно людям с детскими колясками», — говорит Одрэ, жительница Монако, которая предпочитает передвигаться по Княжеству пешком.
Княжеская семья регулярно участвует в международных кампаниях по привлечению внимания к безопасности дорожного движения Международной автомобильной федерации (FIA). В 2019 году Княгиня Шарлен предоставила право на использование своего лица и голоса, в рамках кампании по повышению осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов.
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Совсем недавно Княжество оборудовало некоторые пешеходные переходы белыми направляющими полосами, чтобы помочь слабовидящим и незрячим людям перейти дорогу. Городские власти также понизили уровень тротуаров и оснастили светофоры звуковой системой. Таким образом, город рассчитывает сделать переходы более безопасными для пешеходов.