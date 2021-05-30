











Отмена санитарных ограничений по всему миру привела к увеличению количества смертельных ДТП, в которых все чаще страдают пешеходы. Настоящий бич, который не обошел стороной и Княжество Монако.

Количество жертв на дорогах не уменьшилось в последние годы, скорее наоборот — пешеходы особенно подвержены дорожным происшествиям. Одной секунды невнимательности достаточно, чтобы сбить прохожего. Торможение в последнюю секунду, вождение в состоянии алкогольного опьянения, водитель, отвлекшийся на телефон и сбивший пешехода… Подобные истории все чаще и чаще звучат при рассмотрении дел в уголовном суде Монако. И это при том, что пешеходы всегда в приоритете на пешеходных переходах.

Пешеходам нигде нет места в этом районе

Строительные работы — враг пешеходов в Монако

Когда мы говорим «Монако», то сразу думаем о монакских стройках. Очень сложно выделить хотя бы один район Княжества, в котором не ведется строительных работ. В последнее время именно присутствие строительных вагончиков вызвало бурную реакцию людей в соцсетях.

«Пешеходам нигде нет места в этом районе», — отмечает одна жительница Княжества. «Просто стыд!», — восклицает другой. «Надеюсь, там нет никого в инвалидной коляске, кому нужно там проехать!, — добавил пользователь Facebook, — никакого уважения к соседям!»

Пешеходы вынуждены испытывать неудобства, связанные с этими масштабными работами, из-за перекрытых переходов, непонятных указателей или присутствия строительной техники даже тогда, когда работы не ведутся. «Особого внимания заслуживают противошумовые панели, эффективность которых вызывает сомнения. Они могут закрыть видимость водителей если расположены прямо перед пешеходным переходом», — сетует жительница Монако.

>>ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем трудоустройство в Монако привлекает иностранцев?

Ощутимый прогресс

«В последние годы достигнут прогресс в улучшении доступности для людей с ограниченными физическими возможностями, что идет на пользу всем, особенно людям с детскими колясками», — говорит Одрэ, жительница Монако, которая предпочитает передвигаться по Княжеству пешком.

Княжеская семья регулярно участвует в международных кампаниях по привлечению внимания к безопасности дорожного движения Международной автомобильной федерации (FIA). В 2019 году Княгиня Шарлен предоставила право на использование своего лица и голоса, в рамках кампании по повышению осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов.

>>ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Княгиня Шарлен поддерживает безопасность дорожного движения

Совсем недавно Княжество оборудовало некоторые пешеходные переходы белыми направляющими полосами, чтобы помочь слабовидящим и незрячим людям перейти дорогу. Городские власти также понизили уровень тротуаров и оснастили светофоры звуковой системой. Таким образом, город рассчитывает сделать переходы более безопасными для пешеходов.