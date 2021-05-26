











Каждый день несколько тысяч французов приезжают в Монако на работу. Почему Княжество является настолько привлекательным местом для трудоустройства. Monaco Tribune разбирается в причинах.

Согласно исследованию, опубликованному Insee в 2019 году, число трансграничных работников увеличилось в Приморских Альпах с 1990 по 2015 год на 77%. Более выгодное социальное обеспечение, лучшие зарплаты и хорошая пенсия: несмотря на чувство незащищенности перед лицом знаменитой 6-ой статьи Трудового кодекса Княжества, Монако остается весьма привлекательным местом для иностранных сотрудников.

Жан-Пьер (63 года) безмятежно наслаждается своей монакской пенсией в горных районах на север от Ниццы. «Я начал свою карьеру в Монако в 1979 году, в качестве скорняка в Christian Dior, затем, несколько лет спустя, в Louis Vuitton, через дорогу», — вспоминает этот французский пенсионер. В 1990-х годах он продолжил свою карьеру в супермаркете Carrefour, тоже в Монако, в качестве заведующего по приему товаров.

Выгодные семейные пособия

Около двадцати лет этот отец четверых детей получал семейные пособия, выплачиваемые Княжеством: «Когда дети были подростками, моя семья получала почти тысячу евро в месяц — очень выгодная система, которая позволяла нам хорошо жить. Таким образом, моя жена смогла не работать в течение 17 лет, чтобы заботиться о наших детях, как она и хотела».

В 2018 году Жан-Пьер вышел на заслуженную пенсию в возрасте шестидесяти лет. «Облегчение, — признается бывший сотрудник Carrefour, работавший ночами в течение 26 лет, — у меня не было столько энергии, как прежде. Моя пенсия сейчас почти такая же, как моя зарплата. Я не чувствую себя неудачником, совсем наоборот!»

В то же время достаточно сложно найти жилье вблизи Монако, как например в Кап-д’Ай или Босолей, где арендная плата остается высокой… Антонен, 27 лет, консультант в KPMG

«Для меня работа в Монако была идеальным компромиссом между продолжением карьеры в финансовом секторе и образом жизни Лазурного берега», — объясняет Антонен, 27-летний консультант в компании KPMG в Монако. «Тем более, что моя зарплата эквивалентна той, которую я мог бы получать в Париже», — говорит этот житель Ванса (Vence), расположенного в 45 минутах езды от Княжества. «В то же время достаточно сложно найти жилье вблизи Монако, как например в Кап-д’Ай или Босолей, где арендная плата остается высокой… К сожалению Княжество не предлагает субсидий на аренду жилья для трансграничных работников».

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Почти две трети рабочей силы на частных предприятиях Монако являются французами

Хотя рабочая неделя в Монако составляет 39 часов (а не 35 часов, как во Франции), затраты на оплату труда в Княжестве гораздо ниже — около 13% по сравнению с 23% по другую сторону границы. Таким образом, при одинаковой брутто-зарплате, чистая зарплата в Монако является более привлекательной.

Согласно недавнему отчету IMSEE, большинство работников, трудоустроенных на частных предприятиях Монако в 2020 году — граждане Франции, что составляет 62,5%, по сравнению с итальянцами (15,5%) и монегасками (1,9%). В прошлом году, 79,3% трудоустроенных в частных компаниях Монако проживали во Франции, в основном в Приморских Альпах (более 40 000 человек).

Большинство сотрудников монакских отелей получают зарплату в двух частях: фиксированной и премиальной, которая в свою очередь зависит от прибыли отеля за месяц, статуса и трудового стажа сотрудника. «До пандемии это было большим преимуществом, потому что бонусная часть могла составлять 300 евро зимой и удваиваться в определенные периоды туристического сезона», — говорит молодая сотрудница роскошного монакского отеля.

Каждая консультация у врача возмещается на 80% от стоимости

Как и все французы, работающие в Княжестве, этот сотрудник пользуется системой социального обеспечения Монако, которая «включает в себя список аккредитованных врачей». Врачи общей практики, стоматологи, гинекологи: «В Ницце нет недостатка в выборе!»

Социальное обеспечение является очень выгодным в Монако, поскольку услуги врачей возмещаются в размере 80%, по сравнению с 70% во Франции. «Когда я обращаюсь к врачам, которые не сертифицированы Княжеством, как в случае с педиатром моей дочери, я получаю компенсацию в три раза меньше», — говорит Оливье Кардо (Olivier Cardot), генеральный секретарь Союза профсоюзов Монако, работающий в Княжестве с 1997 года.

6-я статья? Дамоклов меч постоянно висит над нашими головами! Оливье Кардо, генеральный секретарь Союза профсоюзов Монако

Все знают о 6-ой статье

Несмотря на все преимущества, существует 6-я статья Трудового кодекса Монако, которая позволяет начальнику уволить сотрудника, работающего по бессрочному трудовому договору, в одночасье, безо всякой причины. Это зачастую усложняет жизнь работникам. «Этот дамоклов меч постоянно висит над их головами!» Некоторые неспособны отказать в просьбах своего начальника из-за страха быть уволенными: «Хотя работа по воскресеньям остается на добровольной основе, все помнят о 6-ой статье!»

«То как некоторые ей пользуются — это просто ужасно, — говорит Оливье Кардо, который иногда становится свидетелем «жестоких и беспощадных увольнений». Это парадокс Монако, «поскольку договор с ограниченным сроком действия может быть расторгнут только в случае справедливой причины, серьезного проступка или форс-мажорных обстоятельств».

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