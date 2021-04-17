











Столкнувшись с коронакризисом, частный сектор Монако потерял 3,9% рабочих мест по сравнению с 2019 годом. Единственным исключением стал строительный сектор: в прошлом году в нем было создано около 300 рабочих мест, и в настоящее время строительные компании предлагают большое количество временных рабочих мест.

Опалубщики, электрики, сантехники… Эти и другие профессии в настоящее время ищут монакские компании, несмотря на удар, который пандемия нанесла по экономике. В 2020 году рабочая сила в строительном секторе даже увеличилась на 5,9% по сравнению с 2019 годом, несмотря на то, что в том же году количество часов, отработанных строителями, сократилось на 6,4%. «В 2019 году на строительный сектор уже приходилось более 40% временных рабочих мест», — вспоминает Рено Дюран (Renaud Durand), директор монакского дочернего предприятия Группы Adecco и президент профсоюза компаний сферы услуг и временных сотрудников.

В Княжестве около тридцати крупных строительных проектов

Рабочие места в строительном секторе

«С учетом того, что в Княжестве около тридцати крупных строительных проектов, сектор можно считать динамичным», — говорит Рено Дюран. «Потребность в специалистах по строительным работам, таких как опалубщики или чернорабочие, а также в отделочных работах, таких как техники по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, особенно высока в Монако. Эти предложения о работе частично компенсируют резкое замедление темпов роста в гостиничном, ресторанном секторе, а также в сфере организации мероприятий».

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Рено Дюран отмечает явное сокращение числа предложений о трудоустройстве в тех секторах экономики, которые сильно пострадали от пандемии. «Гостиничный и ресторанный бизнес до кризиса был вторым в Монако с точки зрения создания временных рабочих мест, — сетует он, — но в прошлом году оборот компаний в этом секторе упал в два раза».

Введение пособия по временной нетрудоспособности (CTTR) послужило щитом в сохранении занятости

Как с выгодой использовать кризисное затишье?

«Мы используем этот экономический спад для подготовки наших временных работников и повышения их квалификации, чтобы удовлетворить потребности компаний в других секторах, испытывающих нехватку рабочей силы», — добавляет Рено Дюран. Это возможность «наметить новые карьерные пути для кандидатов, которые хотят изменить свое окружение».

«В Монако введение пособия по временной нетрудоспособности (CTTR) послужило амортизатором, щитом в сохранении занятости», — говорит Софи Венсан (Sophie Vincent), директриса Монакского института статистики и экономических исследований (IMSEE). «Поощрив компании не увольнять своих сотрудников, чтобы компенсировать потери в прибыли, правительство предотвратила серьезное падение уровня занятости».

В рамках этой меры, компании оказываются вынужденными не нанимать непостоянных сотрудников для выполнения функций, аналогичных тем, которые уже возложены на их сотрудников в рамках режима временной нетрудоспособности — CTTR. В связи с этим некоторые крупные мероприятия в сфере вакансий не состоялись в этом году, как, например, сезонные дни набора персонала, которые группа Société des Bains de Mer регулярно организовывала до пандемии.

Отложенный туристический сезон

«Туристический сезон так еще и не начался, поэтому и не состоялся соответствующий набор персонала, — объясняет Софи Венсан. «Сезон традиционно начинается с теннисного турнира Rolex Monte Carlo Masters, который в этом году проводится за закрытыми дверями».

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