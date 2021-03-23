











22 марта директор Института статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) Софи Винсент (Sophie Vincent) представила экономический отчет за прошлый год.

Правительственные советники в присутствии министра финансов и экономики Жана Кастеллини (Jean Castellini) и министра социальных дел и здравоохранения Дидье Гамердингера (Didier Gamerdinger) напомнили о государственных мерах поддержки, направленных на восстановление экономики Княжества.

Заполняемость отелей упала с 65,9% до 28,5%

2020-ый год остается крайне мрачным для экономики. Даже несмотря на то, что в летний период и в рождественские праздники многие показатели росли, а тенденция к восстановлению намечалась. По итогам года заполняемость отелей упала с 65,9% до 28,5%. В транспортном секторе наблюдается значительный спад авиасообщения и пассажиропотока.

Сокращаются объемы регистрации новых автомобилей и использования общественных парковок. Рынок недвижимости на протяжении года находился в упадке как в сфере продаж, так и в перепродаже.

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Общий объем внешней торговли без учета Франции снизился на 38% по сравнению в 2019-ым годом и вернулся к уровню 2016-г года. Товарооборот упал на 1,18 млрд евро (-7,8%). Самый крупный спад наблюдается в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (-48,1%) и в сфере услуг (-40,9%).

Занятость в частном секторе в декабре 2020 года снизилась на 2,7% по сравнению с тем же месяцем 2019 года (80 миллионов часов отработано в 2020 году против 94 миллионов в 2019 году).

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