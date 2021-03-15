











Всего несколько дней спустя после заявлений компании Société des Bains de Mer о завершении кадровой реструктуризации, отель Fairmont Monte-Carlo, в свою очередь, заявил о начале периода сокращений. В связи с кризисом в секторе путешествий, вызванным пандемией коронавируса, роскошный отель вынужден пойти на эти крайние меры.

47 увольнений по собственному желанию и 6 по принуждению — таковы результаты плана кадровой реструктуризации отеля Fairmont Monte-Carlo, который до сих пор не может оправиться после начала пандемии. «С самого начала мы заявляли, что хотим сохранить персонал по максимуму, ограничить ущерб и найти такие соглашения, которые удовлетворяли бы сотрудников, приближающихся к определенному возрасту, и которые, учитывая кризис, были бы заинтересованы в уходе на пенсию», — объяснил Пьер-Луи Рену, региональный вице-президент и генеральный директор отеля Fairmont Monte-Carlo, в интервью Monaco Info в субботу 13 марта. «Мы смогли найти беспроигрышные соглашения, разумные, сбалансированные и не конфликтные».

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Осторожный оптимизм

«В 2020 году, когда ситуация с коронавирусом немного улучшилась, мы заметили рост локального туризма, который мы ожидаем и в этом году», — добавил Пьер-Луи Рену, не скрывая радости по поводу новостей о подтверждении проведения Гран-при Монако Формулы-1 в мае этого года. Роскошный отель готовиться также к грядущей осени, которая должна вернуть в Fairmont Monte-Carlo «семинары, конгрессы и бизнес-туризм, что означает восстановление финансовых показателей отеля».