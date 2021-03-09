











На прошлой неделе был завершен план по сокращению рабочих мест в Société des Bains de Mer (SBM), в результате которого 227 человек ушли со своих постов добровольно, а 4 принудительно. Профсоюзы и сотрудники компании вздохнули с облегчением.

Чтобы справиться с резким падением прибыли, связанным в первую очередь с пандемией коронавируса, в октябре прошлого года, руководством компании было принято решение о запуске плана «социальной реструктуризации». Это первый план сокращений рабочих мест в более чем вековой истории группы, который, к слову, вызвал бурю негодований в кругу профсоюзов.

В результате реализации плана по сокращению сотрудников было зарегистрировано 227 добровольных увольнений и только 4 принудительных. «К нашему удивлению, у нас оказалось больше добровольных выходов на пенсию чем мы ожидали», — объяснил Жан-Люк Биамонти, президент компании SBM, в недавнем интервью Monaco Matin.

«Идеально выполненный контракт»

«Это большое облегчение для всех», — подытожил результаты выполнения плана Микаэль Пальмаро, председатель Монакского профсоюза сотрудников SBM в радиоэфире Monaco Info в минувшие выходные. «Государственные учреждения прекрасно справились со своей миссией, в частности Национальный совет, занимающийся вопросами посредничества. Правительство к нам тоже прислушилось».

По словам Микаэля Пальмаро, поставленные задачи были выполнены: «Мы надеялись, что получится обойтись без вынужденных увольнений. В итоге мы получили 4 таких увольнений, а не 161, как это могло бы быть. Мы считаем, что контрактные условия выполнены идеально». Однако, председатель профсоюза сожалеет о «реакции исполнительного комитета, который отказался участвовать в коллективной работе по выполнению плана».

Для Национального совета это соглашение является «примером коллективного успеха перед лицом кризиса». Национальные советники подчеркнули, что этот план был «необходимым условием для восстановления корректной работы этой компании, чтобы преодолеть последствия нынешнего кризиса и посмотреть в будущее».