











Один из крупнейших работодателей в Монако — компания Société des Bains de Mer (SBM) — анонсировала глобальный план реструктуризации, который предусматривает добровольный уход или увольнение части сотрудников.

Société des Bains de Mer — первая частная туристическая компания на Лазурном берегу. Компания сильно пострадала из-за пандемии коронавируса: во втором квартале экономический оборот SBM упал на 74%. В компании работают около 4000 человек, SBM также управляет 30 барами и ресторанами и основными отелями и казино Монако.

Добровольные и принудительные увольнения

Цель социального плана — сэкономить 25 миллионов евро в год. «Эти 25 миллионов евро — это экономия, которая не является следствием добровольного или принудительного ухода персонала. Мы пересматриваем наши страховые контракты со всеми нашими поставщиками, мы увольняем консультантов», — сказал AFP заместитель председателя правления компании Жан-Люк Биамонти (Jean-Luc Biamonti).

Руководство пока не называет точное число сокращений. План предусматривает «добровольное сокращение штата», доступное для людей старше 57 лет при условии, что они не будут заменены другими работниками. После этого компания определит основные статьи расходов, которые излишни и которое можно минимизировать.