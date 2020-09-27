











На пресс-конференции, организованной в одном из салонов отеля «Hermitage» в Монако, президент компании «Société des bains de mer» (SBM), Жан-Люк Биамонти (Jean—Luc Biamonti) рассказал о нынешней ситуации в компании и о будущих планах.

После впечатляющего роста последних лет, компания «Société des bains de mer» (SBM), управляющая главными отелями, оперой и казино в Княжестве, столкнулась с практической остановкой своей деятельности, в связи с пандемией коронавируса, в то время как прошлый год был рекордным.

Если в прошлом году компания «SBM» показала внушительный рост выручки во всех секторах своей деятельности (619,9 млн. евро против 526,5 млн. евро в предыдущий год, или 18% роста), то нынешнее лето было очень «посредственным», а грядущая зима обещает стать «очень тяжелой».

«Я не могу гарантировать, что мы не введём меры экономии в ближайшие недели и месяцы»

Исходя их этого, компании скорее всего придется затянуть пояса. «В данный момент мы вынуждены продумывать разные варианты, и я не могу гарантировать, что мы не введём меры экономии в ближайшие недели и месяцы», – заявил Жан-Люк Биамонти по завершению собрания совета директоров компании, на фоне практически полного приостановления инвестиций.

Среди самых пострадавших секторов – казино, с падением выручки на 63%. Падение, которое объясняется отсутствием международной клиентуры, в частности, что касается приватного казино. В то время как Казино Монте-Карло и казино «Café de Paris» остаются открытыми и работают без изменений, «Sun Casino» и казино «Monte-Carlo Bay» в ближайшие недели останутся закрытыми.

«Отель «Hermitage» – это отель и он им и останется»

Жан Люк Биамонти также развеял слухи о закрытии или преобразовании отеля «Hermitage»: «Отель «Hermitage» – это отель, и он им и останется», несмотря на позитивную конъюнктуру в секторе аренды недвижимости, который показал рост выручки в 34 млн. евро. Это результат постепенной сдачи под аренду новых коммерческих площадей в «Hotel de Paris» и в комплексе «One Monte-Carlo».

Что касается возможных увольнений, то господин Биамонти поспешил заверить, что их не было, однако отсутствие активности затронуло сезонных сотрудников. «SBM» — это самый крупный частный работодатель Монако – в компании работают 4000 человек. Большинство из них были перераспределены по различным учреждениям компании, в зависимости от необходимости, как например в отель «Monte-Carlo Beach». Эти меры обусловлены желанием «SBM» не прибегать к мерам «частичной безработицы» (прим. финансовой помощи государства), чтобы не обременять экономику Княжества. Что касается случаев заболевания Covid-19 среди сотрудников компании, то господин Биамонти уточнил, что всего 19 случаев было зафиксировано с начала кризиса. И это благодаря жесткому протоколу, введённого «Société des bains de mer» для предотвращения распространения вируса, который соблюдается строжайшим образом.

Будучи одним из ведущих предприятий Монако, «SBM» продолжит организовывать мероприятия в ближайшие месяцы: «Мы сделаем всё возможное, чтобы люди продолжили приезжать в Монако, хорошо проводить здесь своё время и чтобы Монако, в пределах возможного и с учётом мер для обеспечения санитарной безопасности, выгодно отличался от всех остальных мест».