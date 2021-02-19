











После 2020-го года без гонок на трассе власти Монако дали «зеленый свет» строительству объектов Гран-при Формулы-1.

Новость, которая порадует фанатов Формулы-1: строительство трассы для Гран-при Монако скоро начнется! Накануне вышел пресс-релиз, в котором опровергается отмена конкурса в 2021 году. пришло время для подготовки к Гран-при. Работы в районе порта начнутся 23 февраля, в районе Монте-Карло — 31 марта. Инфраструктура, автодром и подъездные пути будут готовы к старту автогонки.

Три главных приза

Пандемия коронавируса нарушила календарь Формулы-1, и в прошлом году в Монако не проводилось ни одного Гран-при. Чтобы компенсировать эти отмены, Княжества предложило сразу три события, которые состоятся в сезоне 2021 года. В дополнение к традиционному автомобильному Гран-при Монако пройдет также Гран-при Исторического Монако и E-Prix Монако.

По этой причине строительные работы, которые начинаются за семь недель до первых испытаний, переносятся примерно на две недели. 12-ое Гран-при Исторического Монако, 4-ое E-Prix Монако и 78-ое Автомобильное Гран-при Монако пройдут соответственно с 23 по 25 апреля, 8 мая 2021 года и с 20 по 23 мая 2021 года.2020 год стал одним из самых теплых в Монако