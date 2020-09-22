











Исследование рынка труда в Монако, проведенное компанией Hays France & Luxembourg, показало: пандемия коронавируса не привела к снижению занятости в Княжества. Наоборот.

Крупнейший создатель рабочих мест в Монако — это сфера строительства. Согласно исследованию, проект расширения Монако в Средиземноморье и строительство нового торгового центра в Фонвьее должны создать «много рабочих мест как минимум до 2027 года». Учитывая, что в Монако есть нехватка местных кадров, в строительном секторе преимущественно работают французы, итальянцы и португальцы.

Рост спроса и новые рабочие места

Сектор информационных технологий тоже находится на подъеме и сулит «многообещающее будущее». И это не случайно: Правительство Монако запустило цифровой фонд как часть плана восстановления после пандемии коронавируса. Программа поможет компаниям из Монако в цифровом переходе. Рост спроса привел к повышению зарплат некоторых специалистов: например, разработчиков Java.

Прогнозируется, что финансовый, банковский и страховой секторы также наполнят рынок труда новыми предложениями. Ожидается, что частные банки будут нанимать сотрудников, так же, как и страховые компании, которые с начала пандемии вошли в динамичный период, когда создается много новых вакансий.