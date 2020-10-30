











28 октября в Автомобильном клубе Монако в присутствии Княгини Шарлен прошло десятое заседание Группы высокого уровня по безопасности дорожного движения. Эта встреча — возможность подвести итоги проведенных в 2020 году мероприятий.

Заседание прошло под председательством Жана Тодта, главы FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). На заседании Группа высокого уровня подвела итоги различных мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения, осуществленных в 2020 году. Участники встречи заявили о «необходимости мобилизовать партнеров в сфере автомобильной промышленности для разработки механизмов финансирования инновационного и устойчивого развития».

Более 80 деятелей — в поддержку безопасности движения

Группа высокого уровня была создана в 2015 году. Это орган FIA, который объединяет более 80 деятелей, приверженных безопасности дорожного движения в глобальном масштабе. Среди них — Княгиня Монако Шарлен, которая присоединилась к группе в сентябре 2019 года. Группа ведет статистику дорожно-транспортных происшествий и поддерживает различные проекты в интересах безопасности дорожного движения.

«Этот год, который изменил нашу повседневную жизнь, стал годом консолидации действий, предпринятых Группой высокого уровня FIA для борьбы со смертностью на дорогах, особенно в развивающихся странах», — сказала Княгиня Шарлен.

В 2019 году Княгиня Монако участвовала в кампании #3500Vies, повышающей осведомленность о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов.