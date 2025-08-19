Хотите открыть собственное ремесленное дело в Монако? Пекарню, мастерскую или, может быть, небольшое ателье? В этой статье мы расскажем, с чего начать, к кому обращаться и какие шаги нужно пройти, чтобы ваша идея превратилась в реальный бизнес.

К нам обратился один из читателей — Тонино. Его вопрос прозвучал просто: «Как открыть ремесленное производство в Монако?» И действительно, будь то небольшая пекарня с традиционным хлебом или уютная художественная мастерская, в столь престижном месте, как Монако, действуют строгие правила. Чтобы заняться ремесленным делом, необходимо пройти через определённую процедуру. И чтобы всё прошло гладко, важно знать правила игры.

Предварительное разрешение

Первое, с чем сталкивается любой будущий ремесленник в Монако, — это необходимость получения предварительного разрешения. Оно требуется абсолютно всем, вне зависимости от того, являетесь ли вы гражданином Княжества или иностранцем. Такое требование установлено законом № 1.144 от 26 июля 1991 года «О ведении определённых видов экономической и юридической деятельности». Этот закон создан для того, чтобы строго регулировать, кто и на каких условиях может заниматься бизнесом на территории Монако. Зачем это нужно? Главная цель в том, чтобы убедиться: у предпринимателя действительно есть нужные знания, опыт и квалификация, а также гарантии, что он сможет вести свою деятельность честно, качественно и в соответствии с высоким уровнем, которого ожидают в Монако.

Для иностранных граждан

Если вы не являетесь гражданином Монако, то без разрешения Государственного министра заняться ремесленной деятельностью невозможно. Процедура действительно строгая, но в этом есть своя логика: она создана для того, чтобы поддерживать высокий уровень качества услуг и сохранять репутацию Княжества. Разрешение выдают только тем, кто отвечает сразу трём важным критериям. Во-первых, проверяют профессиональную репутацию — это необходимо для того, чтобы Монако оставалось надёжным и уважаемым местом для ведения бизнеса. Во-вторых, требуется подтверждённая квалификация, ведь без знаний и опыта сложно работать на высоком уровне. И, в-третьих, у предпринимателя должно быть постоянное рабочее помещение, подходящее именно для того вида деятельности, которым он собирается заниматься.

Для жителей Княжества условия несколько мягче. Им не нужно проходить всю строгую процедуру, как иностранцам, но полностью без формальностей всё же не обойтись. Граждане Монако обязаны подать декларацию в Государственный департамент (такое требование прописано в статье 2 закона № 1.144) и приложить к ней все необходимые подтверждающие документы. Есть и важное уточнение: если речь идёт о ремесленной деятельности, которая относится к числу регулируемых профессий, или если предприниматель из Монако планирует создать акционерное общество (SAM) либо коммандитное акционерное общество (SCA), то упрощённая схема уже не подходит. В таких случаях придётся проходить стандартную процедуру получения разрешения — ту самую, которая применяется ко всем.

Ключевые этапы

1. Выбор организационно-правовой формы

Первое, с чего начинается любое дело, — это выбор формы, в которой вы будете работать. Решение стратегическое: оно определит и то, как вы будете управлять бизнесом каждый день, и то, какие налоговые и имущественные последствия вас ждут.

Индивидульное предприятие — самый простой способ начать, но здесь вся ответственность ложится на вас лично, включая риски.

— самый простой способ начать, но здесь вся ответственность ложится на вас лично, включая риски. Компания (например, SARL или SAM) — более защищённый вариант, при котором ваше личное имущество не пострадает в случае проблем, однако придётся соблюдать более сложные юридические формальности.

2. Подбор профессионального помещения

В Монако вопрос помещения стоит особенно остро: коммерческая недвижимость здесь на вес золота. Поэтому важно найти пространство, которое будет точно соответствовать вашей деятельности: по размеру, расположению и техническому оснащению. Если в помещении нужны ремонтные работы, то в течение месяца после их завершения проводится проверка, подтверждающая, что всё соответствует требованиям.

3. Открытие профессионального банковского счёта

Следующий шаг обязателен для всех — открытие профессионального счёта в банке, зарегистрированном в Монако. Этот счёт должен существовать всё время, пока действует ваш бизнес, и использоваться исключительно для операций, связанных с ремесленной деятельностью.

Такое правило — часть общей политики финансовой прозрачности Княжества. Оно упрощает налоговый контроль и делает бизнес более надёжным в глазах государства. При этом банки Монако предлагают широкий набор услуг для профессионалов: удобные платёжные решения, специальные кредиты для малого бизнеса, а также инструменты для управления денежными потоками, адаптированные под потребности ремесленников и малого бизнеса.

© Виталий Гариев

4. Формальности после получения разрешения

Получение разрешения или подтверждения о регистрации — это только начало. С этого момента у вас появляется целый список обязательных шагов, которые официально закрепят существование вашего ремесленного предприятия. Среди них:

Декларация о регистрации (Налоговая служба)

Регистрация в RCI (Répertoire du Commerce et de l’Industrie — Торгово-промышленный реестр Монако), если Вы ведёте коммерческую деятельность

Регистрация в IMSEE (Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques — Монегасский институт статистики и экономических исследований), чтобы получить статистический идентификационный номер

Регистрация в CAMTI (Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants — Фонд медицинского страхования самозанятых работников) и CARTI (Caisse Autonome de Retraite des Travailleurs Indépendants — Автономный пенсионный фонд самозанятых работников) для медицинского и пенсионного страхования

Важные моменты

Не все ремесленные профессии регулируются только общими правилами. Для некоторых установлены дополнительные требования, которые могут касаться наличия профильного диплома, определённого стажа работы или даже гражданства. Так, например, деятельность, связанная с производством продуктов питания, регулируется законом № 1.330 от 8 января 2007 года, а работы в сфере строительства и ремонта зданий — постановлением № 7.135 от 2 октября 2018 года.

Есть ещё одно важное обязательство: каждый ремесленник обязан заключить договор профессионального страхования с компанией, зарегистрированной в Монако. Этот договор затем направляется Государственному министру.

Если же вы планируете нанимать сотрудников, необходимо заранее уведомить Службу занятости Монако. И сделать это нужно сразу после получения разрешения, даже если вы собираетесь расширять штат только в будущем.

Сегодня открыть бизнес в Монако стало проще благодаря официальному правительственному порталу Mon Entreprise. Тем не менее, даже при наличии онлайн-сервисов, эксперты советуют не обходиться без профессиональной поддержки. Специалисты помогут грамотно составить бизнес-план, разобраться в юридических, налоговых и социальных обязательствах, а также подобрать подходящие меры поддержки, доступные именно в вашем случае.

На портале Mon Entreprise можно найти инструкции, пошаговые процедуры, а также воспользоваться бесплатными инструментами и симуляторами для будущих предпринимателей © Monaco Tribune

1. Управление экономического развития (DDE)

Это ключевой государственный орган, который отвечает за выдачу разрешений. Именно сюда подаются все заявления: либо на получение разрешения на деятельность, либо на регистрацию декларации. Сделать это можно и напрямую через портал Mon Entreprise.

Адрес: 9, rue du Gabian, MC 98000 Monaco

Часы работы: с 9:30 до 17:00, понедельник–пятница

2. Welcome Business Office при DDE

Это специализированный центр при DDE, созданный для того, чтобы быть первой точкой контакта для предпринимателей. Сюда обращаются все, кто хочет открыть или развить своё дело в Монако.

3. Палата бухгалтерских экспертов Монако (OECM)

Это официальное профессиональное объединение бухгалтеров-экспертов, с которыми предпринимателям стоит сотрудничать с самого начала. Они помогают наладить взаимодействие с местными органами власти, подготовить необходимые документы для открытия бизнеса (устав, финансовые прогнозы и т. д.), а также подобрать оптимальную юридическую и налоговую форму деятельности.

4. Адвокаты, нотариусы, юристы

Их участие обязательно в некоторых случаях, например, при создании монегасского акционерного общества (SAM) или гражданского товарищества (SCI). Нотариус занимается оформлением устава и других юридических документов, а адвокаты могут помочь в переговорах по аренде коммерческих помещений, заключении партнёрских соглашений и сопровождении бизнеса на всех этапах.

В среднем от момента получения разрешения до окончательной регистрации ремесленного предприятия проходит около двух–трёх месяцев. Этот срок может варьироваться в зависимости от выбранной организационно-правовой формы и полноты представленных документов.