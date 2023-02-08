Торговый центр в Фонвьее: «Ему действительно не помешает ремонт»

Речь идет о проекте стоимостью 300 миллионов евро: к 2027 году в центре завершатся масштабные ремонтные работы. Многие клиенты в Монако слышали о грядущих переменах, каковы же их ожидания?

«Центр несколько обветшал, ему действительно не помешает ремонт», — начинает Сильви, когда мы заводим разговор о будущем торгового центра в Фонвьее. «Для Монако это интересный проект. У нас тут мало что есть в городе, и приходится быстро ездить в Ниццу или Канны», — продолжает ее подруга Шанталь.

«Действительно, в ТЦ не хватает доступных магазинов для всех, будь то одежда, обувь или даже рестораны (…) Говорят, будет больше зеленых насаждений, это должно быть очень красиво», — заключает Сильви. Вне всяких сомнений в рамках проекта будет создана приятная инфраструктура для покупателей торгового центра. Так, например, будет разбит парк площадью два гектара и посажено почти 2 000 деревьев.

Будущий торговый центр Fontvieille: что знаем мы и что думают владельцы магазинов?

На выходе из супермаркета Carrefour Ален, который живет в Монако и регулярно приезжает сюда, ответил, что считает торговый центр «эффективным». «Прежде всего, он доступен и хорошо обслуживается автобусами, что уже очень хорошо», — сказал он, добавив, что приезжает за покупками несколько раз в неделю. «Пожалуй, ему не хватает несколько более продуманного дизайна», — улыбается Ален.

Я боюсь, что привлекательность торгового центра бросит тень на бизнес предприятий розничной торговли в Монако

В магазине готовой одежды мы встретили Стефана, который ждёт от торгового центра только одного. «Появление нового кинотеатра – это прекрасная новость. В Монако их не хватает, я часто езжу в другие города, чтобы посмотреть фильмы», — объясняет он. Мечты Стефана сбудутся: в дополнение к двум кинозалам Cinéma des Beaux-Arts рядом с Казино Монте-Карло киноманы получат в своё распоряжение четыре новых зала будущего комплекса, который разместится в отремонтированном торговом центре в Фонвьее.

5 интересных фактов о торговом центре в Фонвьее

Эрик — владелец магазина в Княжестве. «Я боюсь, что привлекательность торгового центра бросит тень на бизнес предприятий розничной торговли в Монако», — беспокоится отец семейства. Однако, когда он думает о своих детях, он не откажется от некоторых нововведений. «С моими дочерьми мне приходится тратить по 45 минут на поездку в боулинг, на лазертаг или другие подобные развлечения (…) Если они появятся когда-нибудь в торговом центре, то, конечно, я приеду сюда».

Хорошая новость для всех покупателей: торговый центр обещает оставаться открытым на протяжении ремонтных работ, которые начнутся в этом году с создания 300 новых парковочных мест.