5 интересных фактов о торговом центре в Фонвьее

По случаю тридцатилетия и грядущей масштабной реконструкции торгового центра, запланированной на 2027 год, Monaco Tribune раскрывает секреты этой галереи, которая произвела настоящую революцию в привычках монегасков, жителей и работников Княжества.

1. ТЦ был построен на месте бывшего стадиона им. Луи II

Торговый центр, торжественно открытый 20 ноября 1992 года, заменил старый футбольный стадион им. Луи II, который был снесен в 1985 году и отстроен заново несколько дальше. Ключевой идеей было создание крупного архитектурного комплекса, включающего коллекцию автомобилей Князя (сегодня она находится в Порту Эркюль), Музей марок и монет, Военно-морской музей, концертный зал им. Лео Ферре и, вишенкой на торте, очаровательный сад ЮНЕСКО.

Бывший стадион им. Луи II © Все права защищены

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2. Объём продаж вдвое превысил прогнозы

Согласно первым исследованиям рынка, товарооборот оценивался в 280 миллионов франков, но, в конечном итоге, он оказался вдвое больше благодаря клиентуре из Княжества и из соседних районов, а также работникам, приезжающим из других городов. По сей день торговый центр остаётся очень прибыльным: его текущий оборот составляет более 120 миллионов евро в год. По словам директора ТЦ с апреля 2019 по июнь 2022 года Реми Фейпелера (Rémi Feipeler) в интервью Monaco Business News в начале 2022 года, это даёт «один из крупнейших показателей прибыли предприятий группы на квадратный метр».

3. 2,2 миллиона зарегистрированных въездов и выездов

Своим успехом торговый центр, безусловно, обязан наличию магазина Carrefour. Появление гипермаркета, в котором сейчас работает 300 человек, совершило в Княжестве маленькую революцию. Раньше монегаскам и жителям страны приходилось ездить во Францию или Италию, чтобы найти крупный супермаркет. Именно поэтому идея сразу же получила огромный успех.

В качестве примера можно привести парковку на 534 места, где в 2021 году было зарегистрировано 2,2 миллиона въездов и выездов автомобилей. Но, поскольку где-то густо, а где-то пусто, небольшие местные магазинчики неизбежно пострадали в финансовом отношении.

Торговый центр в Фонвьее в 2015 г. © Visit Monaco

4. В торговой галерее работают 36 магазинов

В настоящее время покупателей радуют 36 магазинов: Naf Naf, Jules, Bébé Tendresse... Здесь есть бренды для мужчин, женщин и детей, а также магазины, специализирующиеся на украшениях, косметике и уходе за кожей, продуктах для ЗОЖ и здорового питания... Залог успешного шопинга!

© Торговый центр в Фонвьее © Торговый центр в Фонвьее

Это не просто торговая галерея, но настоящая артерия города, которая эволюционирует в зависимости от времени года и международной обстановки. Подтверждением тому служат творческие мастер-классы для детей на Рождество и сбор гуманитарной помощи в пользу Украины в марте прошлого года.

© Торговый центр в Фонвьее Сбор гуманитарной помощи в пользу Украины © Камий Эстев

5. ТЦ будет полностью перепроектирован к 2027 году

Торговый центр в Фонвьее подвергнется тотальной реконструкции, первоначальная стоимость которой оценивается более чем в 300 миллионов евро. Застройщики обещают современную площадку, обращённую к морю, где посетители смогут гулять, смотреть кино, ходить по магазинам или обедать — в духе комплекса Polygone Riviera в Кань-сюр-Мер. Торговый центр расположится на пяти этажах, а его торговая площадь составит почти 34 000 квадратных метров, что более чем в два раза превышает нынешнюю.

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Фонвьей – как на открытке!

Площадь гипермаркета Carrefour в настоящее время составляет 5 500 кв. м, а после проведения работ она увеличится на 1 000 кв.м. Среди других важных нововведений отметим 4-зальный кинокомплекс и парк площадью почти 2 га, в котором будет около 2 000 деревьев. Район Фонвьей однозначно позеленеет!