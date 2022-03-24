Сбор гуманитарной помощи будет открыт до субботы 26 марта.

Тележки с продуктами выезжают из супермаркета Carrefour в районе Фонвьей. Некоторые разворачиваются, чтобы остановится у стенда фонда «Друзей Александра Савчука«, который вот уже несколько дней собирает здесь гуманитарную помощь для Украины. Продукты, детское питание, средства гигиены и другие предметы первой необходимости собираются и доставляются на границу благодаря Красному Кресту Монако.

Патрисия выходит из «Карфура». В корзине — пакеты с кормом для животных: «Мы не всегда думаем о животных, но мы не должны забывать о них, это важно». Это не первый раз, как она приносит продукты в рамках сбора гуманитарной помощи. «Мы должны обязательно помочь этим людям. Это очень расстраивает меня, все эти люди, которые потеряли все», — эмоционально заключает она.

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Через несколько минут появляется Изабель с такой же полной тележкой. На этот раз это продукты питания и, в частности, консервы. «Мы должны понимать, что однажды это может случиться и с нами. Мы должны проявить солидарность», — говорит она.

© Camille Esteve

Быстро раскупаются упаковки с напитками и бутилированной водой, подгузники, а также пакеты с макаронами и рисом. По словам Таисии Савчук, президента фонда, каждый день заполняется от 30 до 40 коробок. Очень тронутая щедростью людей, она хотела бы поблагодарить супермаркет Carrefour и мэрию города, которые позволили ей организовать этот сбор. «Я также хотела бы поблагодарить всех жителей, которые сделали пожертвования, они очень щедрые и чуткие», — добавляет она.

В окружении волонтеров разных национальностей, в том числе и россиян, она уже почти две недели руководит сбором, который позволит отправить в Украину 20 тонн продуктов.

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Параллельно с этим открыт фонд для тех, кто предпочитает давать деньги напрямую. Эти средства будут использованы для покупки лекарств, которые крайне необходимы на границе.

Вы также можете принять участие в сборе гуманитарной помощи перед супермаркетом Carrefour в районе Фонвьей, с 10 утра до 3 часов дня. Он будет действовать до субботы 26 марта.