5 choses à savoir sur le centre commercial de Fontvieille

À l'occasion de ses 30 ans et de sa grande restructuration prévue pour 2027, Monaco Tribune vous livre les secrets de ce centre commercial qui a révolutionné les habitudes des Monégasques, résidents et salariés de la Principauté.

1. Il a été construit en lieu et place de l’ancien stade Louis-II

Le centre commercial, inauguré le 20 novembre 1992, a remplacé l'ancien stade de football Louis-II qui en 1985, a été rasé et reconstruit un peu plus loin. L'idée était de créer un grand ensemble architectural comprenant la Collection de voitures du Prince - aujourd'hui sur le Port Hercule - le Musée des Timbres et des Monnaies, le Musée Naval, l'Espace Léo Ferré et le charmant jardin de l'UNESCO venant couronner le tout.

L'ancien stade Louis-II

2. Le chiffre d'affaires a été deux fois plus important qu'espéré

Selon les premières études de marché, le chiffre d'affaires a été estimé à 280 millions de francs, mais ce sera finalement le double grâce à la fréquentation de la clientèle de la Principauté, mais aussi à celles des communes limitrophes et des pendulaires... Et le centre commercial est toujours très rentable, son chiffre d'affaires actuel dépasse 120 millions d'euros par an, soit « l’un des plus gros du groupe au mètre carré », comme le confiait, début 2022 à Monaco Business News, Rémi Feipeler, directeur d’avril 2019 à juin 2022.

3. 2,2 millions d'entrées et sorties enregistrées

Le succès du centre ne serait certainement pas le même sans Carrefour. L'arrivée de l'hypermarché qui emploie aujourd'hui 300 salariés a été une petite révolution en Principauté. Auparavant, les Monégasques et résidents devaient obligatoirement se rendre en France ou en Italie pour trouver une grande surface. C'est la raison pour laquelle le succès a été immédiat.

À titre indicatif, le parking de 534 places a comptabilisé 2,2 millions d’entrées et sorties de véhicules en 2021. Et comme le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres, les petits commerces de quartier ont forcément été impactés financièrement.

Le centre commercial de Fontvieille en 2015

4. La galerie est composée de 36 boutiques

Actuellement, 36 boutiques font le bonheur des clients. Naf Naf, Jules, Bébé Tendresse... On y trouve des enseignes pour hommes, femmes et enfants, mais également des magasins spécialisés dans la décoration et la beauté, sans oublier la santé et l'alimentation... Tout est réuni pour des emplettes réussies.

Centre Commercial de Fontvieille

Plus qu'un espace shopping, le centre commercial de Fontvieille est un lieu de vie, qui se transforme au rythme des saisons et de l'actualité. Les ateliers créatifs pour les enfants à Noël ou encore la collecte de denrées pour l'Ukraine en mars dernier en sont la preuve.

Centre Commercial de Fontvieille Collecte pour l'Ukraine

5. Il sera totalement repensé pour 2027

Le centre commercial de Fontvieille va subir un relooking extrême pour un coût initial estimé à plus de 300 millions d’euros. Ce sera un lieu moderne tourné vers la mer où l’on s’y promènera, où l’on ira voir un film, faire du shopping ou déjeuner, dans l'esprit de Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer. Le centre commercial comptera cinq étages et une surface de vente de près de 34 000 mètres carrés, soit plus de deux fois celle du centre actuel.

Un décor de carte postale : Fontvieille

La surface de Carrefour est actuellement de 5 500 m2, elle sera dotée de 1 000 m2 supplémentaires après les travaux. Autres éléments incontournables : un complexe cinématographique de 4 salles et un parc de presque 2 hectares qui comptera quelque 2 000 arbres. De quoi apporter encore un peu plus de verdure au quartier de Fontvieille.